Les racines spirituelles du Têt : Un voyage au cœur des traditions vietnamiennes

Cette fête revêt une profonde signification humaniste, symbolisant la pérennité de la vie et l'aspiration à une harmonie entre le Ciel, la Terre et l'Homme. Elle illustre les relations entre l'homme et la nature dans le cadre d'une culture agricole, ainsi qu'entre les membres de la famille et la communauté, renforçant un esprit de solidarité et reflétant une foi spirituelle élevée.

Le Têt représente également une communion entre le Ciel, la Terre, l'Homme et les divinités. Selon les croyances populaires, cette période est propice pour rendre hommage aux divinités agricoles, telles que les dieux de la Terre, de la Pluie, du Tonnerre, de l'Eau ou du Soleil, mais aussi aux animaux et aux plantes qui nourrissent les humains. Au Vietnam, le Têt est synonyme de retour aux sources. Chaque année, quelle que soit la distance ou les occupations, les Vietnamiens reviennent dans leur foyer pour se réunir en famille, prier devant l'autel des ancêtres, revisiter les lieux de leur enfance et raviver leurs souvenirs. Ce retour est bien plus qu'un simple déplacement physique : c'est un pèlerinage spirituel vers leurs racines.

Pour les Vietnamiens, le Têt est aussi un moment de retrouvailles avec le passé, y compris avec les défunts. Dès le réveillon, les familles allument des bâtons d'encens pour inviter les âmes des ancêtres à partager le repas et les festivités. L'autel des ancêtres, élément central de chaque foyer, est orné de plateaux de fruits soigneusement sélectionnés et de plats traditionnels préparés avec soin. Pendant les jours du Têt, les fumées d'encens qui s'élèvent des autels se mêlent à l'atmosphère sacrée de l'univers, renforçant les liens familiaux. Après cette période festive, la vie reprend son cours, enrichie d'une énergie positive et d'un esprit renouvelé.

Selon la tradition, des festivités joyeuses en début d'année sont de bon augure pour une année prospère et heureuse. Le Têt devient ainsi un symbole d'adieu aux difficultés passées et d'espoir renouvelé pour l'avenir. C'est un moment empreint d'optimisme et de foi en des jours meilleurs. -VNA/VI