Les "Couleurs de la culture" illuminent les rues de la ville de Huê

Un festival de rue, mettant en vedette des chars floraux colorés et des danseurs étrangers, a illuminé dimanche 26 juin les rues de la ville de Huê, dans la province côtière centrale de Thua Thiên-Huê.

L’événement, qui fait partie du Festival de Huê 2022, a attiré la participation de centaines d’artistes de troupes d’art nationales ainsi que de pays étrangers comme la Russie et le Brésil.

Huynh Tiên Dat, chef adjoint du conseil d’organisation du festival, a indiqué en ouverture que cet événement de trois jours sur le thème "Couleurs de la culture", affirme et honore les valeurs culturelles du Vietnam et des pays du monde entier.

Des spectacles aux couleurs culturelles variées, résonnant avec les acclamations enthousiastes des résidents locaux et des visiteurs, créent une atmosphère vibrante dans les rues de la ville de Huê, a-t-il déclaré.

Le Festival de Huê 2022 se déroule du 25 au 30 juin avec huit programmes majeurs et de nombreux événements parallèles dans divers endroits le long de la célèbre rivière des Parfums de la ville.

Organisé en biennale, le Festival de Huê se caractérise par la rencontre des cultures qui plonge création et tradition au cœur d’un espace chargé de mémoire où l’alchimie des interprétations séduit un public toujours plus curieux et plus nombreux.