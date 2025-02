Les quatre plus anciens temples de Hanoi attirent des foules pendant le Têt

Dans une démonstration vibrante du patrimoine culturel, les vestiges «Thang Long tu trân» à Hanoi (les quatre temples dédiés aux quatre génies-gardiens des quatre points cardinaux de Thang Long) sont au centre des célébrations du Nouvel An lunaire (Têt), attirant à la fois les locaux et les étrangers en quête de bénédictions pour le bonheur et la paix.

A Hanoi, les temples les plus célèbres sont le temple Voi Phuc (Temple des éléphants agenouillés), le temple Bach Ma (Temple du cheval blanc), le temple Kim Liên (Temple du lotus doré), le temple Quan Thanh. Ces quatre édifices sont dédiés aux génies gardiens de la capitale vietnamienne.

Les gens affluent vers les vestiges les premiers jours du Nouvel An lunaire pour profiter des traditions de longue date et adopter des valeurs spirituelles qui cultivent l’optimisme pour leur voyage à venir.

Le temple Kim Liên, l’un des quatre temples gardiens de l’ancienne Thang Long. Photo: VNA



Le temple Kim Liên (Temple du lotus doré), situé dans le quartier de Phuong Lien de l’arrondissement de Dông Da, a été construit sous le règne du roi Ly Thai To (974 - 1028) après l’établissement de la capitale Thang Long en 1010 pour protéger l’approche sud de la ville impériale.

Le temple Kim Liên est le temple sacré défendant le sud. Photo: VNA

L’édifice vénère Cao Son Dai Vuong (grand roi des hautes montagnes, génie du Sol). La pratique du culte au temple Kim Liên lors du Nouvel An lunaire illustre la tradition spirituelle vietnamienne de prier pour la prospérité et la bonne fortune pour la nouvelle année.

En face du temple tronent deux éléphants à genoux, d'où le nom de Voi Phuc donné par les habitants locaux. Photo: VNA



Le temple Voi Phuc, situé dans le quartier de Ngoc Khanh, district de Ba Dinh, est dédié au prince Linh Lang, génie gardien de l’ouest de l’ancienne citadelle de Thang Long.

Le temple Voi Phuc. Photo: VNA

Le temple fût construit sous le règne du roi Ly Thai Tông (1028-1054), et doit son nom aux deux statues d’éléphants agenouillés qui gardent l’entrée. Les habitants viennent y prier pour la santé, la paix et le bonheur.

Le temple Quan Thanh. Photo: VNA



Le temple Quan Thanh, situé dans le quartier de Quan Thanh, district de Ba Dinh, a été construit dans les premières années du déplacement de la capitale de Hoa Lu à Thang Long par le roi Ly Thai Tô.

Le temple Quan Thanh. Photo: VNA

Connu historiquement sous le nom de Trân Vu Quan, le temple vénère Huyên Thiên Trân Vu (guerrier chargé de la garde du Ciel Sombre), c’est-à-dire la partie septentrionale du Ciel.

Le temple Bach Ma. Photo: VNA



Le temple Bach Ma, construit à l’origine dans le district de Tho Xuong, Hoai Duc, se trouve aujourd’hui au n°76 de la rue Hang Buom, district de Hoan Kiem.

Le temple Bach Ma. Photo: VNA

Le temple également connu sous le nom de temple du Cheval Blanc est dédié à Long Do, le gardien de l’Est génie tutélaire de Thang Long.

Les quatre temples dédiés à quatre divinités gardant les directions cardinales de la citadelle attirent des foules, habitants locaux et touristes étrangers. Photo: VNA



Les gens se rendent au temple Bach Ma en quête de bénédictions pour la santé et le bien-être de leur famille. Les touristes étrangers visitent également le temple Bach Ma pour découvrir son importance culturelle dans la vie des habitants locaux. – VNA/VI