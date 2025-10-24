Les projets de documents du XIVᵉ Congrès du Parti : une boussole pour l’avenir du Vietnam

Avec une préparation méticuleuse, une structure rigoureuse et un contenu approfondi, les projets de documents soumis au XIVᵉ Congrès national du Parti reflètent une vision stratégique, évaluent de manière globale les réalisations marquantes, identifient clairement les défis actuels et fixent des objectifs ainsi que des orientations majeures pour la nouvelle phase de développement du pays.

Ces documents ont une signification particulièrement importante, car ils définissent la voie vers un développement durable, moderne et pleinement intégré dans la nouvelle ère.

Selon le vice-président du Comité populaire municipal de Hai Phong, Tran Van Quan, pour déterminer la position et le rôle de la construction et du perfectionnement de l’État de droit socialiste vietnamien, il convient de souligner que cet État est « de, par et pour le peuple », représentant le droit du peuple à exercer pleinement sa souveraineté.

L’organisation du Parti au sein du Comité populaire de Hai Phong propose de souligner la nécessité de continuer à perfectionner les fonctions, missions et structures de l’appareil gouvernemental, dans le sens d’une administration rationalisée, efficace et performante, en accélérant la transformation numérique et la réforme administrative, au service des citoyens.

Les documents doivent également inclure des exemples concrets des réalisations accomplies ces dernières années, notamment en matière de réforme judiciaire et d’amélioration de la qualité des textes juridiques, renforçant ainsi la confiance du peuple.

Il est nécessaire d’accorder une attention particulière à la construction d’un corps de fonctionnaires et d’agents publics locaux dotés de qualités, de compétences et d’un professionnalisme exemplaire, intègres et au service du peuple, tout en mettant en place des mécanismes d’incitation pour attirer les talents et encourager l’innovation.

Vue panoramique de la ville de Hai Phong. Photo : VNA

Selon le directeur du Service des Finances de Hai Phong, Nguyen Ngoc Tu, l’esprit d’innovation et de créativité traverse l’ensemble des documents, exprimant la volonté de faire entrer le pays dans une nouvelle ère de développement et de progrès national.

Cependant, les documents doivent évaluer plus clairement les insuffisances institutionnelles, en particulier le chevauchement et les lacunes des textes législatifs et réglementaires, qui freinent encore l’efficacité de la gouvernance publique.

Le Service municipal des Finances propose de mettre en évidence le rôle clé du secteur privé en tant que moteur important de l’économie nationale, en renforçant les politiques de soutien à l’innovation technologique, à l’expansion des marchés et à la compétitivité.

« Sous la direction clairvoyante du Comité central, avec l’unité du Parti, du peuple et de l’armée, nous croyons que le XIVᵉ Congrès national du Parti sera un grand succès et que les documents adoptés deviendront véritablement une boussole stratégique pour le développement du pays dans la nouvelle période », a déclaré le directeur du Service des Finances de Hai Phong, Nguyen Ngoc Tu.-VNA/VI