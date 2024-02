Les progrès scientifiques de l’agriculture insufflent un vent nouveau à Truong Sa

Dans un environnement où les conditions climatiques difficiles posent des défis aux habitants et soldats, l’application des progrès scientifiques et technologiques dans l’agriculture a permis de redonner vie aux arbres et potagers des îles de Truong Sa (Spratleys).

Soldats sur les îles de Truong Sa prenant soin des semis avant de les planter. Photo : VNA



La présence de légumes frais dans les repas quotidiens des soldats stationnés dans les îles de Truong Sa a été progressivement assurée, sans avoir besoin de les amener du continent.

Adaptabilité et innovation

Cette réussite est attribuable à l’expérience des soldats en matière d’agriculture, acquise au cours de plusieurs années de mise en œuvre de techniques agricoles avancées. De nombreux soldats de Truong Sa sont issus du monde agricole et font preuve d’adaptabilité et d’innovation dans l’application de pratiques agricoles très efficaces pour récolter des légumes tout au long de l’année.

Pour les militaires et les habitants des îles, l’eau de pluie est une ressource essentielle. Cependant, peu de gens savent que l’eau de pluie au bord de l’océan contient une certaine quantité de sel, pouvant nuire à la croissance des légumes. Les soldats des îles ont trouvé une méthode de collecte de l’eau de pluie qui élimine efficacement la teneur en sel. Ils utilisent de grands tonneaux ou, plus simplement, creusent une fosse dans le sol et tapissent le fond d’une feuille de nylon pour recueillir l’eau de pluie. Au fil du temps, ces réservoirs accueillent diverses mousses, algues et micro-organismes qui neutralisent la teneur en sel de l’eau de pluie. Cette eau sert de principale source d’irrigation pour les plantes, en particulier les légumes.

“Pour une culture réussie, outre l’amélioration du sol et l’apport suffisant d’engrais, l’irrigation quotidienne avec de l’eau douce est cruciale. En fonction de la saison et du temps, nous stockons une quantité suffisante d’eau pour répondre aux besoins de l’armée, et l’eau excédentaire est utilisée pour irriguer les légumes”, explique le sous-colonel Trân Van Trinh.

Le Centre de surveillance et d’analyse de l’environnement marin (Commandement naval) a entrepris de transformer le sable corallien en terreau sur l’île de Sinh Tôn, afin de créer davantage de terres arables sur les îles de Truong Sa. Pour créer des terres arables, les soldats combinent des coques de noix de coco, de la sciure de bois et des feuilles avec du sable, formant ainsi un sol enrichi en matière organique. De nombreux types de légumes plantés dans ce sol ont montré une meilleure croissance que dans un sol normal.

Le commandant Lê Đai Duong, du Groupe de combat 3, explique : “Dans la zone de culture concentrée, diverses plantes testées sur le sol récupéré ont montré des résultats tout à fait positifs, affichant une croissance plus saine que celles de la zone de plantation normale. Les soldats choisissent également de cultiver les légumes les mieux adaptés au terrain et au climat saisonnier de chaque île”. Selon lui, sur les petites îles comme Đa Thi, Cô Lin, Len Đao, les soldats récupèrent de la terre sur le continent et utilisent des seaux, des pots, des récipients en plastique et des pots en matériau composite pour cultiver et faire pousser des légumes. Les jardins potagers et les zones de culture concentrée sont clôturés pour les protéger des vents marins salés. Grâce aux efforts dévoués des militaires, les potagers deviennent plus verts.

Sur l’île de Đa Thi, il y a trois potagers d’une superficie totale de 78 m². Divers types de légumes y sont cultivés, notamment des feuilles de moutarde, des liserons d’eau et des aubergines. L’île de Cô Lin dispose également d’un potager de 78 m², qui a produit 725 kg en 2023, assurant ainsi un approvisionnement de base en légumes frais pour les militaires. S’occuper des potagers apporte également de la joie à chaque soldat de l’île. Sur les petites îles, ces jardins sont entourés de bâches sur les quatre côtés pour les protéger du vent, et d’une autre transparente sur le dessus pour laisser suffisamment de lumière pour la croissance des plantes.

Des soldats élaguent les arbres plantés dans la zone centrale de l’île. Photo : VNA

En plus des potagers, les soldats utilisent également tous les coins abrités du vent et ensoleillés pour cultiver diverses herbes, complétant ainsi leur alimentation quotidienne. Le commandant Nguyên Quang Vinh, passionné par le projet de potager, partage : “Pour contrer le mouvement du sable, nous plantons des arbres qui peuvent résister au soleil et au vent marin afin de créer une barrière. Ensuite, nous plantons des espèces qui apportent de l’humidité au sol. Lorsque nous aurons réussi à retenir le sable, nous ajouterons de la matière organique pour enrichir le sol”.

Sur l’île de Song Tu Tây, les soldats cultivent des plants à partir de graines ou de branches. Le major Đào Xuân Nam, commandant en chef de l’île de Song Tu Tây, raconte que le typhon Rai a balayé l’île en 2021, brisant ou déracinant 80% des plantes. Après la tempête, les soldats ont soigneusement replanté chaque plante tombée et en ont ajouté de nouvelles. Après le passage du typhon, l’île a été inondée par l’eau de mer, ce qui a rendu le sol salin. Nous avons dû attendre la pluie.

Heureusement, les plantes ont reverdi. “Nous avons récemment reçu 22.000 plants du continent et les avons placés dans la pépinière pour qu’ils s’acclimatent au climat et aux conditions du sol de l’île”, déclare M. Nam.

Une résolution efficace



Une résolution du Comité du Parti de la Région navale 4 sur l’écologisation de Truong Sa a obtenu des résultats initiaux impressionnants après plus d’un an d’efforts.

À l’heure actuelle, plus de 80% de la zone propice à la plantation à long terme sur les îles est recouverte de verdure. Chaque fois qu’un officier ou un soldat est affecté à un travail sur l’île, il plante de cinq à dix arbres. La mise en œuvre de la résolution pour “Truong Sa vert” est également un critère d’évaluation des résultats de la mission pour tous les responsables de l’île et les membres du Parti, ainsi qu’une base de félicitations et de récompenses pour les unités. Grâce à l’expérience transmise par les militaires, les ménages des îles Song Tu Tây et Sinh Tôn sont autosuffisants en légumes tout au long de l’année, même pendant la saison sèche et en cas de pénurie d’eau. De nombreuses familles disposent non seulement de légumes pour elles-mêmes, mais aussi d’un excédent qu’elles vendent aux bateaux de pêche qui naviguent en mer pendant une période prolongée. – CVN/VNA/VI