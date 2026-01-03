Les produits vietnamiens renforcent leur présence dans les réseaux de distribution français

Des produits vietnamiens vendus au supermarché français. Photo: VNA

La présence des produits vietnamiens dans les rayons des supermarchés à l’étranger dépasse désormais le simple cadre de la promotion commerciale pour devenir un levier stratégique de la restructuration de la production et des exportations.

L’objectif est d’accroître la valeur ajoutée des produits et de renforcer la marque nationale au sein des réseaux de distribution mondiaux. Plus de cinq ans après l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam (EVFTA), les exportations vietnamiennes vers l’UE, notamment vers la France, ont enregistré une progression positive. Toutefois, l’intensification de la concurrence a réduit les avantages initiaux, incitant les entreprises à évoluer d’un modèle fondé sur la transformation à faible valeur ajoutée vers une stratégie d’exportation proactive, axée sur la conformité aux normes et le développement de la marque.



Selon Vu Anh Son, conseiller commercial du Vietnam en France, l'intégration des produits vietnamiens dans les systèmes de distribution étrangers est désormais un élément stratégique du renforcement de la compétitivité nationale.

La France constitue un marché de grande envergure et particulièrement exigeant, doté de l’une des infrastructures de distribution moderne les plus avancées d’Europe.

L’année 2022 a marqué un tournant lorsque le riz vietnamien a fait son entrée simultanée dans les hypermarchés français. Cette avancée témoigne non seulement d’un accès effectif au marché, mais aussi de la reconnaissance de la qualité et de la constance des produits vietnamiens.

Par ailleurs, les Semaines des produits vietnamiens, organisées deux fois par an à l’occasion du Nouvel An lunaire et de la Fête de la mi-automne au cours des cinq dernières années, ont contribué à accroître la visibilité et la notoriété des produits vietnamiens auprès des consommateurs français.

Le Bureau commercial du Vietnam en France a souligné l’importance de normaliser la production dès l’origine, de sélectionner des entreprises leaders capables d’entraîner l’ensemble du secteur et de renforcer les infrastructures immatérielles, notamment les ressources humaines spécialisées dans le commerce international. -VNA/VI