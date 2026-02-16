Les produits vietnamiens et chinois gagnent en popularité

La plupart des produits de haute technologie chinois ont déjà pénétré le marché vietnamien, ouvrant ainsi de vastes perspectives en matière de distribution, d’installation, d’assistance technique, de développement conjoint de produits et d’intégration accrue des entreprises vietnamiennes dans les chaînes de production et d’approvisionnement, a déclaré Nong Duc Lai, conseiller commercial vietnamien en Chine.

S’adressant au reporter de l’Agence vietnamienne d'information (VNA) à Pékin, à l’occasion de la récente Foire du printemps 2026 à Hanoï, Nong Duc Lai a indiqué que les produits de haute technologie chinois se distinguent par leur diversité, leurs fonctionnalités avancées et leurs prix compétitifs, ce qui les rend parfaitement adaptés au budget des consommateurs vietnamiens.

Il a également souligné que les produits vietnamiens se sont solidement implantés dans les réseaux de distribution et de vente au détail de nombreuses villes et provinces chinoises, où ils bénéficient d’une popularité croissante. Les principales exportations comprennent des produits agricoles frais tels que le durian, le fruit du dragon, la banane et le jacquier ; des produits de la mer comme le pangasius, le homard, le crabe et les crevettes frites en pâte ; et des produits transformés allant des noix de cajou et du café aux galettes de haricots mungo, aux crackers aux crevettes et aux en-cas variés.

Les produits pharmaceutiques et cosmétiques à base de plantes, notamment les shampoings, les dentifrices, les crèmes de massage, les huiles médicinales et les parfums, gagnent en popularité dans de nombreuses régions, appréciés pour leur innocuité et leur efficacité perçues.

Afin d'aider les entreprises vietnamiennes à tirer pleinement parti du marché chinois, Nong Duc Lai a indiqué que le Bureau du commerce, en coordination avec l'ambassade du Vietnam en Chine, mettra en œuvre une série de mesures ciblées.

En matière de promotion commerciale, la priorité sera donnée au renforcement des liens d'affaires grâce à des programmes de promotion commerciale dédiés dans les deux pays. Ces programmes mettront l'accent sur les foires et expositions d'importation soutenues par le gouvernement chinois, en particulier les événements sectoriels adaptés aux produits phares vietnamiens. La promotion sera étendue aux régions du nord et de l'ouest de la Chine, où les entreprises vietnamiennes ont actuellement un accès limité. Parallèlement, des campagnes continues permettront d'accroître la visibilité des produits vietnamiens et de faciliter la mise en relation avec des distributeurs, des détaillants et des localités prometteuses.

Concernant les études de marché, des analyses détaillées seront régulièrement communiquées aux autorités locales, aux associations professionnelles et aux entreprises nationales par l'intermédiaire du ministère de l'Industrie et du Commerce et de l'ambassade du Vietnam en Chine. Ceci permettra d'améliorer la compréhension du marché chinois et de favoriser des stratégies de partenariat plus structurées et professionnelles.

Dans le domaine de l'investissement, la promotion du secteur industriel visera principalement à attirer les entreprises chinoises au Vietnam, grâce à une communication renforcée sur les politiques vietnamiennes favorables aux IDE et à des présentations ciblées des parcs industriels ouverts aux capitaux étrangers.

Parallèlement, les entreprises vietnamiennes bénéficieront d'un accompagnement, d'un soutien en matière de données et d'un réseau de contacts auprès des autorités chinoises, des collectivités locales et de partenaires fiables afin de saisir les opportunités offertes par le marché chinois, a-t-il ajouté. -VNA/VI