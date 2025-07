Les produits vietnamiens au plus grand salon européen de la mode et du textile

Source Fashion London, le plus grand salon européen d'approvisionnement en mode, qui s'est tenu du 8 au 10 juillet à Londres, au Royaume-Uni. Photo : VNA

Les produits textiles et de mode vietnamiens ont suscité un vif intérêt à Source Fashion London, le plus grand salon européen d'approvisionnement en mode, qui s'est tenu du 8 au 10 juillet à Londres, au Royaume-Uni.



Avec le soutien du Bureau commercial du Vietnam au Royaume-Uni et de l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement, dix entreprises vietnamiennes ont présenté une variété de vêtements et d'accessoires, attirant l'attention des détaillants britanniques et internationaux. Parmi les pièces phares figuraient des robes, des costumes, des vêtements pour enfants, des vêtements de sport, et notamment des foulards en soie et des accessoires de mode.



Le stand du Vietnam à Source Fashion London, le plus grand salon européen d'approvisionnement en mode. Photo : VNA

Se tenant deux fois par an à Londres, Source Fashion London est le plus grand salon professionnel de la mode B2B de l'Europe, accueillant 350 exposants du monde entier. Cette année, l'événement présentait des tissus, des fils, des vêtements et des accessoires, attirant des milliers d'acheteurs professionnels, de créateurs et de détaillants.



Selon Lê Dinh Ba, conseiller commercial au Bureau commercial du Vietnam, le pavillon national permettait aux petites et moyennes entreprises de participer en envoyant des produits et des catalogues.



Le salon a offert aux entreprises vietnamiennes une occasion précieuse pour présenter leurs compétences, atteindre des clients potentiels et nouer des relations commerciales durables.



Avec des importations textiles britanniques estimées à 16,7 milliards de livres sterling (22,5 milliards de dollars) en 2024, Lê Dinh Ba a souligné le potentiel considérable qu'elles représentent pour les entreprises vietnamiennes souhaitant renforcer leur présence sur ce marché.



Pietro Lessi, directeur des relations clients chez Source Fashion London, a décrit l'événement comme une porte d'entrée idéale pour les exportateurs vietnamiens, citant la demande croissante au Royaume-Uni pour un approvisionnement direct auprès de fabricants asiatiques.



L'industrie vietnamienne du textile et de la mode est déjà solidement implantée au Royaume-Uni. Le pays est désormais le sixième fournisseur de textiles et d'articles de mode du pays, après la Chine, le Bangladesh, l'Italie, la Turquie et l'Inde. Les produits "Made in Vietnam" sont largement disponibles dans les principales chaînes de distribution britanniques, notamment M&S, Next, Zara et Primark.



En 2024, le Vietnam a exporté pour environ 920 millions de dollars de textiles et d'accessoires de mode vers le Royaume-Uni, soit une augmentation de 15 % par rapport à l'année précédente.-VNA/VI