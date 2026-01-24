Les produits OCOP de Dong Thap montent en gamme et visent l’international

Les produits à base de riz de Sa Giang, originaires de la province de Dong Thap, s’emploient à obtenir la certification OCOP 5 étoiles et sont plébiscités sur les marchés américain et européen.

Dans le cadre du programme « One Commune, One Product » (OCOP ou À chaque commune son produit), plusieurs produits emblématiques de la province de Dong Thap affirment progressivement leur qualité et leur position auprès des consommateurs nationaux et internationaux.

Cette province méridionale compte aujourd’hui de nombreuses gammes de produits visant une montée en gamme, passant de trois à quatre ou cinq étoiles, dans la perspective d’une ouverture vers les marchés mondiaux.

Grâce au programme OCOP, les produits locaux se sont améliorés, tant en termes de qualité que de design et d’emballage, afin de répondre aux exigences croissantes des consommateurs.

Selon le Service provincial de l’Agriculture et de l’Environnement de Dong Thap, à la fin de l’année 2025, la province recensait 1.061 produits OCOP, dont 820 produits classés trois étoiles, 233 produits quatre étoiles, quatre produits cinq étoiles et quatre produits à potentiel cinq étoiles, portés par 459 acteurs participant au programme. Les produits OCOP de la province se diversifient de plus en plus, gagnent en qualité et répondent progressivement aux exigences en matière de normes, de standards, de traçabilité, de conditionnement… Nombre d’entre eux ont non seulement consolidé leur présence sur le marché local, mais ont également élargi leur accès aux marchés régional et national, avant de s’orienter vers l’international.

Lorsque les produits sont reconnus par les consommateurs, cette reconnaissance devient un moteur incitant les produits OCOP de Dong Thap à nourrir une ambition plus large et à aller à la rencontre des consommateurs de tous les continents.

Pham Thanh Binh, directeur général de la société par actions Bich Chi (quartier de Sa Dec), a indiqué qu’en 60 ans d’activité, l’entreprise avait développé plus de 200 produits transformés à base de riz, obtenant de nombreuses certifications internationales et étant aujourd’hui présente sur plus de 40 marchés à travers le monde. Il a souligné que, là où vivent les Vietnamiens, les produits de Bich Chi sont accueillis favorablement et font découvrir la gastronomie vietnamienne aux consommateurs étrangers.

Le vice-président du Comité populaire de la province de Dong Thap, Huynh Minh Tuan, a affirmé que le programme OCOP constitue une politique majeure du gouvernement, revêtant une importance particulière pour le développement de l’économie rurale, fondée sur la valorisation des ressources endogènes, l’augmentation de la valeur ajoutée des produits locaux et la construction d’une nouvelle ruralité durable.-VNA/VI