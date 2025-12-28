Les produits aquatiques vietnamiens gagnent du terrain sur le marché singapourien

Ces deux dernières années, les produits aquatiques vietnamiens répondent de plus en plus à la demande du marché singapourien, avec une hausse marquée de la valeur des importations. La dynamique observée en 2025 ouvre de nouvelles perspectives de coopération, contribuant à renforcer le partenariat stratégique global entre les deux pays.

Selon les statistiques de l'Autorité de réglementation comptable et des entreprises (ACRA), le Vietnam est passé pour la première fois du 6ᵉ au 5ᵉ rang des fournisseurs de produits aquatiques de ce marché en 2024. Au premier trimestre 2025, il a encore progressé pour se hisser à la 4ᵉ place. Sur les neuf premiers mois de l’année, le Vietnam s’est maintenu au 3ᵉ rang, confirmant la position croissante de ses produits sur le marché singapourien.

Kenneth Chia, président de l'Association des industries des produits de la mer de Singapour, a souligné que les échanges commerciaux entre les deux pays progressent de manière stable depuis plus de vingt ans. De nombreuses entreprises singapouriennes considèrent désormais le Vietnam comme une source d’approvisionnement fiable et y ont établi des équipes dédiées à l’achat de produits aquatiques.

La forte croissance des exportations vietnamiennes s’explique notamment par l’exploitation efficace des accords de libre-échange, la mise en œuvre de politiques actives de promotion des exportations, le dynamisme des entreprises, ainsi que le rôle de passerelle joué par le Bureau commercial du Vietnam à Singapour.

Toutefois, afin de maintenir cette compétitivité, Cao Xuân Thang, conseiller commercial, a recommandé aux entreprises vietnamiennes de renforcer la gestion de la qualité, la traçabilité et la durabilité des produits. L’application des technologies numériques et le renforcement des chaînes de valeur sont également jugés essentiels.

Selon lui, Singapour constitue à la fois un marché de consommation et un hub logistique régional majeur pour les produits aquatiques, bénéficiant d’infrastructures portuaires performantes, de capacités de stockage avancées et d’un système financier de premier plan. Par conséquent, le renforcement de la coopération commerciale avec l’ASEAN en général et avec Singapour en particulier contribuera à soutenir une croissance durable des exportations vietnamiennes.-VNA/VI