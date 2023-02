Les produits agricoles vietnamiens de plus en plus appréciés en Belgique

Grâce à l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA), les produits agricoles vietnamiens bénéficient de tarifs préférentiels sur le marché belge, renforçant leur position concurrentielle et augmentant leurs exportations vers ce pays. Des exportateurs vietnamiens travaillent avec des détaillants belges pour élargir leur part de marché.



Des légumes, des fruits, le riz, le café et le soja du Vietnam sont bien appréciés des consommateurs belges, notamment en raison de leur qualité et de leurs prix raisonnables.



Cependant, la Belgique est un pays aux normes alimentaires élevées. Les produits agricoles vietnamiens doivent donc répondre pleinement aux exigences en termes de qualité et de sécurité alimentaire. Le 26 janvier, la Commission européenne (CE) a révisé le règlement (UE) 2019/1793 relatif à l'application temporaire de mesures de contrôle officielles et d'urgence pour certaines denrées alimentaires importées dans l'UE. De nombreux produits vietnamiens figurent encore sur la liste de contrôle aux frontières de l'UE avec une haute fréquence, tels que piment frais et gombo avec une fréquence de contrôle de qualité de 50%, et le pitaya et les nouilles instantanées, de 20%.

Le conseiller commercial du Vietnam en Belgique, Tran Ngoc Quan, a proposé aux entreprises nationales de continuer d’améliorer leur productivité et la qualité de leurs produits ainsi que de se renseigner sur les exigences du marché belge.