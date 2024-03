Les prix nationaux du café atteignent un niveau record

De nouveaux records pour les prix du café ont été récemment battus dans les localités des Hauts plateaux du Centre, avec plus de 3,65 dollars le kilo.

Photo d'illustration : internet

Selon les experts, la forte croissance des exportations a été un facteur majeur conduisant à la hausse des prix.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a déclaré que le Vietnam a exporté 438.000 tonnes de café au cours des deux premiers mois de cette année pour 1,38 milliard de dollars, soit une augmentation de 27,9% en volume et de 85% en valeur par rapport à la même période de l'année dernière.



Au cours des cinq premiers mois de la récolte de café 2023-2024, le Vietnam a expédié à l'étranger 764.802 tonnes avec un chiffre d'affaires de 2,36 milliards de dollars, en hausse de 1,5% en volume et de 39,4% en valeur en rythme annuel.

Les plus grands marchés du café vietnamien sont l'Allemagne, l'Italie, le Japon et l'Espagne.

Les experts ont déclaré que la demande mondiale de café Robusta vietnamien est élevée, tandis que l'offre nationale est inférieure à celle des années précédentes.- VNA/VI