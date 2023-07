Les prix du riz à l'exportation explosent

Les prix du riz de toutes sortes dans la région du delta du Mékong ont fortement augmenté la semaine dernière.



Les restrictions imposées par l'Inde sur ses exportations de riz ont suscité des inquiétudes quant à l'approvisionnement de cet aliment de base, faisant monter en flèche les prix à l'exportation du riz vietnamien la semaine dernière, à leur plus haut niveau en plus d'une décennie.



Plus précisément, le prix du riz vietnamien à 5% de brisures est passé à 550 - 575 dollars/tonne le 27 juillet, le plus haut depuis 2011, contre 515 - 525 dollars/tonne il y a une semaine.



Selon un homme d’affaires à Ho Chi Minh-Ville, les exportateurs s'attendent à ce que les prix du riz augmentent encore après la décision de l'Inde de restreindre ses exportations de riz, il est donc très risqué s'ils signent de nouveaux contrats d'exportation en ce moment.



Sur le marché intérieur la semaine dernière, selon l'Association de l'alimentation du Vietnam, les prix du riz paddy dans les champs et du riz déjà transformé ont fortement augmenté.



L'Inde a ordonné l'arrêt des exportations de riz la semaine dernière pour stabiliser les prix intérieurs de cet aliment, qui ont atteint des sommets pluriannuels ces derniers temps, alors que des conditions météorologiques erratiques menacent la production. L'Inde est le premier producteur de riz en représentant 40% des exportations mondiales de riz. -VNA/VI