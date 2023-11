Selon l'Association vietnamienne de l'alimentation (Vietnam Food Association - VFA), les prix du riz à l'exportation du Vietnam ont connu une augmentation spectaculaire, établissant un nouveau record et dépassant largement ceux d'autres pays.

Les prix du riz à l'exportation du Vietnam grimpent en flèche, établissant un nouveau sommet. Photo: VNA

Concrètement, le prix du riz à 5% brisures du Vietnam s'est élevé à 653 dollars la tonne et celui du riz à 25% brisures à 638 dollars la tonne. Ils sont supérieurs aux prix du riz de Thaïlande (560 et 520 dollars la tonne) et du Pakistan (563 et 488 dollars la tonne).

Selon les données des Douanes, les exportations de riz

du Vietnam en octobre 2023 ont atteint 700.000 tonnes, pour une valeur totale de 433 millions de dollars, soit une hausse de 27% en valeur par rapport à la même période en 2022, bien que le volume soit similaire.