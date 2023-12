Les prix de l’or pourraient augmenter à court terme, selon les experts

Dans le contexte de la hausse des prix de l'or la semaine dernière, les experts prédisent que les prix de l'or pourraient augmenter à court terme, mais cette augmentation serait difficile à maintenir à moyen et long terme.

"À l'heure actuelle, les entreprises de commerce d’or en achèteront activement auprès de sources, y compris de sources de vente au détail. Lorsque les entreprises sont prêtes à acheter à des prix attractifs par rapport aux périodes précédentes, les prix d'achat seraient élevés", a déclaré l'expert Truong Vi Tuan du site giavang.net.

Du côté de la vente, les prix sont également à un niveau élevé lorsque le marché intérieur de l'or est confronté à la hausse des prix, notamment la hausse du taux de change entre dongsdollars, l’augmentation des prix mondiaux de l'or et aussi aux facteurs saisonniers, notamment la consommation croissante dans le Jour du Dieu de la Richesse (le 10ème jour du Nouvel An lunaire).



Avec ces facteurs psychologiques, les experts affirment que les prix de l'or continueront d'augmenter à court terme, mais cette augmentation sera difficile à maintenir à moyen et long terme lorsque la différence entre les prix de l'or nationaux et mondiaux atteindra 15 millions de dongs (615 000 dollars)/taël.



L'expert Dinh Trong Thinh a également averti que les fluctuations du prix de l'or sont imprévisibles et difficiles à prévoir.



Clôturant la séance de transaction du week-end, sur le marché de Hanoï, la Compagnie de joaillerie de Sài Gon (SJC) a coté le prix de l'or SJC entre 75,7 et 76,92 millions de dongs/taël (achat - vente), en baisse de 500 000 dongs/taël du côté d’achat et de 300 000 dongs/taël du côté de vente par rapport à la séance de transaction précédente. -VNA/VI