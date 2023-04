Les prix de la presse affirment le rôle de VNA dans le cercle de la presse nationale

Les lauréats des prix de la presse 2022 de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) sont connus lors d’une cérémonie qui s’est tenue au siège de l’agence vendredi 14 avril à Hanoi.

La directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang (en tunique jaune) félicite les lauréats du prix A de la presse 2022 de la VNA. Photo: VNA

L’événement annuel vise à honorer les œuvres exceptionnelles ainsi que le dévouement des journalistes de la VNA.



Il y avait sept premiers prix, 15 deuxièmes prix, 22 troisièmes prix et 27 prix d’encouragement dans différentes catégories, ainsi que sept prix supplémentaires.



Les oeuvres ont donné un aperçu des affaires socio-économiques et politiques au Vietnam, ainsi que des événements importants du pays en 2022, des questions d’intérêt public et de l’amitié entre le Vietnam et les pays du monde.



Les prix de cette année ont marqué une étape importante dans la transformation de la VNA pour répondre aux exigences de développement des médias nationaux et mondiaux, tout en contribuant à maintenir et à affirmer sa position d’organe de presse de premier plan, qui se tourne vers une agence multimédia nationale clé.



Dans son allocution, la directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, a salué les efforts et les innovations des lauréats pour produire des œuvres de qualité, contribuant à affirmer le rôle de la VNA dans le cercle de la presse nationale et la réputation du prix.



Les journalistes de la VNA ont été présents sur tous les fronts, se sont tenus prêts à se rendre dans les zones touchées par les catastrophes naturelles et ont accompagné les ministères, les agences, les localités et les populations dans l’application des politiques, a-t-elle poursuivi.



La responsable a exprimé son espoir que les journalistes obtiendront de meilleures performances dans leur travail au milieu de la nouvelle période de développement du pays et du monde en général.



A cette occasion, la directrice générale de la VNA a landé le Prix de la presse 2023 de la VNA.