Les Prix Công hiên 2025 récompensent l’excellence en arts et en sports

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dông, et la directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, remettent le Prix «Artiste inspirant» à l'artiste Chu Bao Quê. Photo: VNA

La 19e cérémonie de remise des Prix Công hiên (Contributions) a été organisée mercredi 5 mars par le journal Thê thao & Van hoa (Sports et Culture) de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l’Opéra de Hanoi, honorant des artistes et des athlètes exceptionnels.



L’événement a été honoré par la présence de la directrice générale de la VNA Vu Viêt Trang, du vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Ta Quang Dông, ainsi que de nombreux invités de marque.



Dans son discours, le rédacteur en chef du journal Thê thao & Van hoa, Lê Xuân Thành, a déclaré que ces prix aspirent à utiliser l’opinion publique pour encourager et honorer les valeurs positives de la musique populaire tout au long de l’année, influençant et guidant ainsi ce secteur de marché diversifié.



Selon Lê Xuân Thành, cette année marque la première fois que les prix s’étendent à l’Asie, en partenariat avec les organisateurs des prestigieux Music Awards Japan. Grâce à cette collaboration stratégique, les meilleurs artistes honorés à chaque saison auront l’occasion de progresser sur le continent, en harmonie avec les dernières tendances de la musique régionale et mondiale. De plus, la scène annuelle des Prix Công hiên accueillera et honorera les artistes exceptionnels des Music Awards Japan.

SOOBIN Hoang Son a remporté trois prix cette année, celui du Meilleur album pour «Bât no lên» (Allume-le), celui du Meilleur clip pour «Gia nhu» (Si) et celui de l’Artiste masculin de l’année. Divo Tung Duong a été nommé vainqueur dans la catégorie Chanson de l’année avec «Tai sinh» (Renaissance). Au cours des 20 années de récompenses, il a été nominé 23 fois et en a remporté 14.

Dans la catégorie Prix de la Série de l’année, le concert live «Anh trai vuot ngàn chông gai » (Call Me by Fire Vietnam) a été désigné vainqueur. Le directeur musical du concert, SlimV, a également été honoré en tant que Producteur de l’année.

Phan Manh Quynh a reçu le Prix du Musicien de l’année, tandis que le prix du Nouvel artiste de l’année a été décerné à Duong Domic pour ses contributions exceptionnelles tout au long de son parcours musical au cours de l’année écoulée. La chanteuse Trang Phap a été élue Artiste féminine de l’année. Le Prix du Programme de l’année a été décerné à SKYNote du chanteur Quôc Thiên.

En plus des 10 catégories principales, le Prix de l’Impression Công hiên 2025 a été décerné aux organisateurs du concert du programme jeunesse pour leur créativité et leur innovation révolutionnaire en combinant une soirée musicale de haute qualité avec des programmes interactifs et leur formation pour les étudiants.



En ce qui concerne la catégorie sportive, le Prix de l’Exploit sportif de l’année a été décerné à l’équipe nationale de football masculin pour sa remarquable réussite en remportant la Coupe de l’ASEAN 2024.



Le Prix de l’Athlète de l’année a été décerné à l’attaquant Nguyên Xuân Son, qui a également été nommé meilleur joueur et meilleur buteur de la Coupe de l’ASEAN 2024 avec sept buts.



Le Prix de la Jeune athlète de l’année a été attribué à la canoéiste Nguyên Thi Huong pour ses réalisations remarquables, notamment sa participation aux Jeux olympiques de Paris 2024, sa médaille d’or aux Championnats d’Asie et ses trois médailles d’or aux Championnats d’Asie du Sud-Est.



Le Prix de l’Aspiration Công hiên a été décerné à la société par actions Dông Luc, une entreprise vietnamienne leader dans le domaine des équipements sportifs, des produits de santé, des outils pédagogiques et de la construction d’installations sportives, engagée dans le développement communautaire et social durable.



Pour célébrer le 20e anniversaire des Prix Công hiên, le comité d’organisation a mis aux enchères d’une coupe de rossignol plaquée or selon les normes traditionnelles, qui a été vendue à 900 millions de dôngs (35.287 dollars), dont les bénéfices seront reversées à la construction et à la réparation de salles de classe pour les enfants des zones reculées, avec le soutien du journal Thê thao & Van hoa. – VNA/VI