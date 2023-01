Les prix à la consommation grimpent de 0,52% en janvier

L’indice des prix à la consommation (IPC) du Vietnam en janvier a connu une légère hausse de 0,52% en rythme mensuel, alimenté par une forte demande des consommateurs pour le Nouvel An lunaire ou Têt, a annoncé dimanche 29 janvier l’Office général des statistiques.

Dans un supermarché de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

De plus, les prix des biens, des aliments et des denrées alimentaires ont augmenté au cours du dernier mois lunaire et les prix intérieurs des carburants ont atteint les niveaux mondiaux, contribuant à la hausse des prix à la consommation.L’IPC de ce mois-ci a grimpé de 4,89% en glissement annuel, tandis que l’inflation sous-jacente en janvier a légèrement bondi de 5,21%.Parmi les 11 principaux groupes de produits référencés, neuf ont enregistré une augmentation mensuelle des prix, et les autres ont enregistré une baisse.Les services de transport enregistrent la plus forte hausse de 1,39%, suivis par les boissons et les cigarettes avec 1,12%.Les prix de la restauration, des autres biens et services, de l’habillement, des chaussures et des chapeaux, des prix de l’or, des services de restauration, des activités culturelles et des divertissements ont progressé respectivement de 0,82%, 0,72%, 0,62%, 0,57%, 0,46% et 0,42%. .L’équipement et les appareils électroménagers ont enregistré la plus faible augmentation, à 0,36%.Parallèlement, les prix du logement et des matériaux de construction et de l’éducation ont baissé respectivement de 0,12% et 0,15%. – VNA/VI