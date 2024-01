Les présidents vietnamien et philippin visitent la cité impériale de Thang Long

Le président Vo Van Thuong et son homologue philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ont visité mardi 30 janvier la cité impériale de Thang Long, un site du patrimoine culturel mondial à Hanoi, dans le cadre de la visite d’État de ce dernier au Vietnam.

Le président Vo Van Thuong (1er rang, 4e à partir de la droite) et le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. (1er rang, 5e à partir de la droite) visitent la cité impériale de Thang Long, à Hanoi, le 30 janvier. Photo : VNA

Les deux dirigeants ont assisté au programme «Joyeux Têt 2024», qui se déroule avant le festival du Nouvel An lunaire (Têt) dans le secteur central de la cité impériale de Thang Long.

Le président Vo Van Thuong a présenté au président Ferdinand Romualdez Marcos Jr. le Têt traditionnel du Vietnam, y compris ses valeurs culturelles, ses jeux folkloriques et ses plats.

Ils ont également discuté avec des habitants locaux et des artisans des villages artisanaux du pays qui reconstituent à Hanoi les espaces traditionnels du Têt dans les régions du Centre et du Sud et avec des groupes ethniques minoritaires.

Plus tard, les deux présidents ont visité les vestiges de la cité impériale de Thang Long, notamment Doan Môn (porte du Sud), avec des structures archéologiques, la salle d’exposition d’antiquités et de certains objets reconnus comme trésors nationaux, et le palais Kinh Thiên, lieu où se tenaient les cérémonies importantes du pays.

Le secteur central de la cité impériale de Thang Long, situé au cœur de la capitale vietnamienne, est la partie la plus essentielle et la mieux préservée de l’ancienne citadelle impériale de Thang Long.

Édifiée au XIe siècle par la dynastie Viêt des Ly, la cité impériale concrétise l’indépendance du Dai Viêt. Elle fut le lieu du pouvoir politique central de manière continue, pendant près de treize siècles. La cité est caractérisée par la longévité et la continuité de l’exercice du pouvoir, dont témoignent les différents niveaux archéologiques et les monuments.

En 2010, le Comité du patrimoine mondial a reconnu le secteur central de la cité impériale de Thang Long comme site du patrimoine culturel mondial. – VNA/VI