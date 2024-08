Les présidents vietnamien et est-timorais visitent le Musée Hô Chi Minh

Le président vietnamien Tô Lâm et le président est-timorais José Ramos-Horta ont visité jeudi 1er août le Musée Hô Chi Minh, à Hanoi, un centre de documents, d’objets et de films originaux sur la vie et la carrière révolutionnaire du président Hô Chi Minh.

Les deux dirigeants ont été guidés à travers des expositions retraçant la vie du président Hô Chi Minh depuis ses premières années jusqu’à ses activités révolutionnaires et son décès.

Des étapes clés, telles que son voyage à la recherche de la voie du salut national pour et les efforts continus de la nation pour accomplir son testament, ont été mises en évidence au cours de la visite.

Le président Ramos-Horta a exprimé sa profonde admiration pour la carrière illustre du président Hô Chi Minh et la lutte révolutionnaire du Vietnam pour l’indépendance nationale.

Le Musée Hô Chi Minh a été inauguré le 19 mai 1990, à l’occasion du centenaire de la naissance du président. Ce musée de 18.000 m² représente une ressource éducative essentielle, qui encourage le patriotisme et inspire les générations futures à perpétuer l’esprit révolutionnaire du président Hô Chi Minh.

Au cours des 34 dernières années, des dizaines de millions de visiteurs, tant au pays qu’à l’étranger, ont visité le musée pour en apprendre davantage sur la vie et les idéaux du président Hô Chi Minh – VNA/VI