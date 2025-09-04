Les présidents Luong Cuong et Vladimir Poutine plaident pour des liens accrus

Le président vietnamien Luong Cuong (à gauche) et le président russe Vladimir Poutine se serrent la main, à Pékin, le 3 septembre. Photo : VNA

Le président vietnamien Luong Cuong a réaffirmé mercredi 3 septembre au président russe Vladimir Poutine que le Vietnam accordait une grande importance à ses relations avec la Russie, plaidant pour le renforcement des relations entre les deux pays.

Lors de leur entrevue dans le cadre de leur participation à la cérémonie du 80e anniversaire de la victoire des peuples du monde sur le fascisme, à Pékin, en Chine, il a exprimé sa joie de rencontrer le dirigeant russe pour la première fois en sa qualité de président vietnamien.

Il a affirmé que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens apprécient et sont reconnaissants envers l’ex-Union soviétique et la Fédération de Russie pour leur soutien et leur aide importants au Vietnam dans sa lutte pour la libération et la réunification nationale, ainsi que pour l’édification et la défense du pays.

Le président Luong Cuong a transmis les remerciements des dirigeants du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens au président Vladimir Poutine et au peuple russe pour leurs félicitation et leur envoi de la garde d’honneur de l’armée russe au défilé militaire et civil célébrant le 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, le 2 septembre.

À cette occasion, il a partagé les objectifs stratégiques de développement fixés par le Parti et l’État vietnamiens pour le 100e anniversaire de la fondation du Parti et le 100e anniversaire de la fondation de la République démocratique du Vietnam, aujourd’hui République socialiste du Vietnam.

Il a affirmé que le Vietnam chérit ses relations avec la Russie, s’intéresse et soutient la Russie pour se développer de manière stable et forte, promouvoir son rôle actif et constructif dans la région et dans le monde, qu’il est prêt à promouvoir la coopération entre la Russie et l’ASEAN ; et est convaincu que sous la direction du président Vladimir Poutine, le peuple russe continuera à accomplir de grandes réalisations.

Afin de promouvoir davantage les relations bilatérales, le président Luong Cuong a affirmé que le Vietnam salue la présence des entreprises russes pour rechercher de nouvelles directions dans les domaines de l’investissement dans les parcs industriels, de la coopération dans la production pharmaceutique, des technologies de l’information, et des technologies numériques au Vietnam.

Entrevue entre le président vietnamien Luong Cuong et le président russe Vladimir Poutine, à Pékin, le 3 septembre. Photo : VNA

Pour sa part, le président Vladimir Poutine a exprimé sa joie de rencontrer le président Luong Cuong dans le contexte de la célébration du 75e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays ; a affirmé que la Russie attache une grande importance aux relations d’amitié traditionnelle et de coopération multiforme avec le Vietnam ; et a adressé ses félicitations au Parti, à l’État et au peuple du Vietnam à l’occasion de sa 80e Fête nationale du 2 septembre.

Partageant la joie devant les réalisations importantes du Vietnam après 80 ans d’édification et de développement nationaux, le chef de l’Etat russe s’est déclaré convaincu que le Vietnam continuera à remporter de plus grandes victoires, apportant des contributions positives à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer les bonnes relations politiques et diplomatiques ; de mettre en œuvre efficacement les accords conclus lors de la visite d’État du président Vladimir Poutine au Vietnam en juin 2024 et de la visite officielle du secrétaire général Tô Lâm en Russie en mai 2025; d’accroître les contacts et les échanges de délégations, en particulier de délégations de haut niveau.

Les deux parties ont souligné leur détermination à élever le niveau de coopération économique, commerciale et d’investissement à la hauteur des bonnes relations politiques et au potentiel de chaque pays ; à déployer et à mettre en œuvre activement le Plan directeur sur la coopération Vietnam-Russie jusqu’en 2030 ; à ouvrir davantage leur marché aux exportations de l’autre partie ; à promouvoir la coopération pétrolière, gazière et énergétique, à soutenir les coentreprises Vietsovpetro et Rusvietpetro, et à accélérer les négociations sur les accords de coopération dans le domaine de l’énergie nucléaire.

Les deux parties ont également convenu de renforcer leur coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, de la coopération militaire, de la recherche scientifique marine, de la cybersécurité, du contrôle de l’Internet par satellite, de promouvoir la coopération dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la formation, des échanges populaires, des transports, du tourisme, etc., et de continuer à renforcer leur coordination et leur soutien mutuel dans les forums internationaux et régionaux importants, en particulier les Nations Unies et l’ASEAN. – VNA/VI