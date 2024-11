Les présidents des AN du Vietnam et de Cuba s'entretiennent

Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, (droite) et le président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire de Cuba, Esteban Lazo Hernandez. Photo : VNA

Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, a eu le 2 novembre à Hanoi, un entretien avec son homologue cubain, Esteban Lazo Hernández, en visite de travail dans le pays.



Trân Thanh Mân a affirmé qu'après 64 ans de relations diplomatiques, l'esprit de solidarité entre les deux nations, cultivé par le président Hô Chi Minh et le commandant du chef Fidel Castro, ne cesse de se développer heureusement pour devenir un modèle de relations internationales.



Le Parti, l'État et le peuple vietnamien accordent une grande importance à la relation spéciale, exemplaire et fidèle entre les deux nations et sont déterminés à l'approfondir davantage à travers divers canaux et dans tous les domaines, a-t-il réitéré.



Il a également exprimé sa confiance que, sous la direction éclairée du Parti communiste de Cuba et avec les importantes contributions de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire, le peuple cubain surmontera toutes les difficultés et défis et réalisera avec succès ses objectifs de développement national.



Il a en outre félicité Cuba pour l’adoption unanime par l’Assemblée générale des Nations Unies d’une Résolution exigeant la levée de l’embargo économique et commercial imposé par les États-Unis au pays.



Esteban Lazo Hernández a souligné que les relations bilatérales spéciales ont été renforcées après la visite d'État du secrétaire général du Parti communiste et président du Vietnam, Tô Lâm, en septembre 2024.



Lors de cette visite, les deux parties ont émis une Déclaration commune avec la volonté de continuer à développer fermement les relations bilatérales pour qu'elles soient plus globales, substantielles, efficaces et durables, contribuant au développement du socialisme pour le bénéfice des deux peuples, ainsi qu'à la paix, la coopération et le progrès dans chaque région et dans le monde, à-t-il partagé.



Esteban Lazo Hernández a exprimé sa satisfaction de voir le Vietnam comme un investisseur étranger à Cuba, notamment dans les secteurs de l'énergie et du tourisme, et de savoir que le Vietnam soutient Cuba dans le développement des énergies renouvelables et dans le cadre de son expérience juridique particulier alors que Cuba élabore une Loi sur les entreprises.



Les deux partis devraient promouvoir la coopération entre les localités et les groupes d'amis parlementaires et coordonner l'organisation de la deuxième réunion de la Commission de coopération interparlementaire Vietnam-Cuba pour partager leurs expériences en matière de construction et d'amélioration politique, ainsi que renforcer la collaboration bilatérale dans les domaines de l 'économie, des finances, de l'investissement, de l'énergie, de la science et de la technologie, a-t-il souligné.



A cette occasion, les deux dirigeants des deux pays expriment leur satisfaction du développement de bonnes relations entre les instances législatives, notamment grâce aux changements de délégations de haut niveau, qui permettent d'approfondir et de rendre plus efficaces ces liens.



Afin de promouvoir les résultats de la première réunion de la Commission de coopération interparlementaire Vietnam-Cuba, dans l'esprit du protocole de collaboration signé en avril 2023 par les Assemblées nationales, Trân Thanh Mân a indiqué que l'AN du Vietnam continuera à renforcer la coordination avec son homologue cubain en élargissant les contenus et les mécanismes de coopération.



Concrètement, les entités poursuivront les échanges de délégations à tous les niveaux et partageront des informations et des expériences législatives, de manière directe ou en ligne, concernant l'organisation d'activités pertinentes et l'élaboration ou l'amélioration des institutions et des systèmes. juridiques dans des domaines d'intérêt mutuel, a-t-il précisé.



Par ailleurs, Trân Thanh Mân et Esteban Lazo Hernández ont souligné l'importance de continuer à promouvoir le rôle des deux organes législatifs en explorant la possibilité de coordination dans la supervision afin de promouvoir activement la mise en œuvre efficace des documents de coopération et des accords de haut. niveau entre les deux pays.



Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, a proposé que les deux partis se coordonnent lors des forums multilatéraux internationaux tels que l'Union interparlementaire (UIP) et d'autres organisations parlementaires multilatérales auxquelles elles sont membres, qu'elles partagent et soutiennent les positions respectives sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun.



Les deux dirigeants ont convenu d’organiser la dixième réunion du Comité de coopération interparlementaire Vietnam-Cuba en 2025 à Hanoï. - VNA/VI