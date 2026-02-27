Les préparatifs du Salon international de la défense du Vietnam 2026 s’accélèrent

Le Salon international de la défense du Vietnam n’est pas seulement un événement de diplomatie de défense à grande échelle, mais aussi une étape importante soulignant le prestige, la capacité organisationnelle et l’intégration internationale de l’Armée populaire du Vietnam dans un environnement de coopération multilatérale en matière de défense, a déclaré le général de corps d’armée Nguyên Truong Thang, vice-ministre de la Défense.

S’exprimant jeudi 26 février lors d’une conférence préparatoire à la troisième édition du salon en 2026, le responsable a souligné que ce salon contribue à la mise en œuvre des politiques du Parti, de l’État et de la Commission militaire centrale en matière d’intégration internationale, de diplomatie de défense et de développement d’une industrie de défense moderne, autonome et à double usage.

Le Salon international de la défense du Vietnam vise également à renforcer la position du Vietnam en matière de défense sur la scène internationale, tout en suscitant la fierté et le sens des responsabilités des officiers, des soldats et du public dans l’œuvre d’édification et de défense de la patrie.

L’édition 2026, placée sous le thème « Paix, Amitié, Coopération et Développement », sera organisée à plus grande échelle dans le courant de l’année et proposera une large gamme d’armements et d’équipements techniques, ainsi que des expositions de produits, des séminaires et des tables rondes, des exercices, des démonstrations en direct sur le terrain et des activités de réseautage d’affaires.

Le vice-ministre Nguyên Truong Thang a déclaré que le succès de l’événement contribuerait à diffuser l’image d’un Vietnam pacifique, ouvert à la coopération et transparent dans sa politique de défense, tout en mettant en valeur les progrès de l’industrie nationale de défense.

Il a appelé à ce que ce salon soit organisé selon des normes plus élevées, avec un plus grand professionnalisme et des résultats de coopération plus concrets, à la hauteur du rôle croissant du Vietnam sur la scène internationale. Les préparatifs doivent commencer tôt et être menés de manière exhaustive et méticuleuse, la sécurité absolue du personnel, des véhicules, des équipements et de toutes les activités pendant l’événement étant la priorité absolue.

Lors de la conférence, la générale de brigade Phan Thi Hoài Vân, cheffe adjointe du Département général de l’industrie de la défense, a déclaré que le salon avait été organisé avec succès à deux reprises, en 2022 et 2024, et qu’il avait à chaque fois gagné en ampleur et en qualité.

Les deux éditions ont adopté un modèle d’exposition complet, combinant des présentations intérieures de produits et de maquettes avec des expositions extérieures de matériel réel et des démonstrations en direct d’armements et de systèmes techniques. Des entreprises des secteurs de la marine, de l’armée de l’air et de l’armée de terre y ont participé, ainsi que du matériel actuellement en service au sein des forces armées.

Les éditions 2022 et 2024 ont suscité un vif intérêt tant au niveau national qu’international et ont été largement considérées comme des étapes importantes confirmant la position et la crédibilité du Vietnam, ainsi que sa politique de défense pacifique et d’autodéfense, a-t-elle déclaré.

Elle a indiqué que la participation de grandes entreprises mondiales de défense et de délégations de haut niveau de nombreux pays avait notamment souligné l’attrait croissant de l’événement et le rôle grandissant du Vietnam dans la coopération multilatérale en matière de défense, contribuant ainsi à renforcer la confiance stratégique et à promouvoir le dialogue et la coopération pour une sécurité partagée. — VNA/VI