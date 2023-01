Les premiers touristes étrangers de l'année 2023 accueillis en grande pompe

Dès le premier jour de 2023, plusieurs localités du pays ont accueilli de nombreux visiteurs étrangers par voies aérienne et ferroviaire.



À l'aéroport international de Tan Son Nhat à Ho Chi Minh-Ville, le Service municipal du tourisme et la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines ont offert des billets aller-retour intérieurs et en classe business à six passagers chanceux choisis sur le vol VN30 parti de Francfort en Allemagne et atterrissant dans la ville à 7h25 le 1er janvier.

La compagnie aérienne charter Vietjet Air a fait de même avec cinq passagers chanceux sélectionnés sur le vol international VJ841 au départ de Taïwan (Chine) et qui a atterri à Ho Chi Minh Ville à 8h50 le même jour à l'aéroport international de Tan Son Nhat. De plus, la compagnie par actions du tourisme et des services commerciaux TST leur a offert des billets pour le musée de l'ao dài à Ho Chi Minh-Ville.

Selon la directrice du Service municipal du tourisme, Nguyen Thi Anh Hoa, Ho Chi Minh-Ville s'attend cette année à accueillir 5 millions de visiteurs internationaux et 35 millions de touristes nationaux, avec une recette totale de160.000 milliards de dongs.

Des cadeaux aux touristes à Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Ce dimanche matin, à la gare de Lào Cai, les représentants du secteur touristique et des services concernés de la province ont souhaité la bienvenue à 400 passagers dont quelque 250 étrangers venus à bord d’un trainen provenance de Hanoi. Cette année, le secteur du tourisme de Lào Cai s’est fixé pour objectif d’accueillir 6 millions de visiteurs et réaliser les recettes de plus de 20.000 milliards de dôngs.

Des cadeaux aux premiers touristes étrangers à Lao Cai. Photo : VNA

Au Centre, le premier vol intérieur avec 165 passagers au départ de Hanoï a atterri à l'aéroport de Da Nang à 8h55, opéré par Vietnam Airlines. Le premier vol international, de Vietjet Air, avec 170 passagers au départ d'Incheon (en République de Corée Corée) a aussi atterri à l'aéroport international de Da Nang à 10h00.



Ces visiteurs ont reçu des fleurs, des cadeaux et ont pu assister à des danses du lion lors de cette cérémonie de bienvenue.

En particulier, les compagnies aériennes ont également offert 3 billets intérieurs en classe business à 3 passagers sur le vol intérieur et 3 billets aller-retour internationaux à 3 passagers sur le vol international.



Le directeur adjoint du Service du tourisme de Da Nang, Nguyen Xuan Binh, a déclaré qu'en 2023, sa ville se concentrerait sur la promotion du développement du tourisme MICE et organiserait de nombreux événements touristiques internationaux en matière de tourisme sportif et culturel et surtout des activités de coopération internationale pour la relance des arrivées de visiteurs internationaux.



Entre le 30 décembre 2022 et le 2 janvier 2023, Da Nang prévoit d'accueillir environ 395 vols avec plus de 58.000 passagers, dont 236 vols intérieurs et 159 vols internationaux.



Toujours au Centre, à Khanh Hoa, dans la matinée du 1er janvier, à l'aéroport international de Cam Ranh, le Service provincial du tourisme a accueilli les touristes internationaux sur le vol VN441 de Vietnam Airlines au départ d’Incheon (en République de Corée) amenant 120 passagers sud-coréens.



Selon les prévisions, dans l'après-midi, un deuxième vol international opéré par Scatt Airlines amenera 180 étrangers, principalement venus du Kazakhstan, de Russie et d'Ouzbékistan.



La directrice du Service provincial du tourisme, Nguyen Thi Le Thanh, espère que la cérémonie d'accueil des premiers visiteurs contribuerait à attirer davantage de touristes à Khanh Hoa, connue comme une destination sûre, conviviale et attrayante.-VNA/VI