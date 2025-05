Les Premiers ministres vietnamien et thaïlandais admirent des produits artisanaux

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra, en visite officielle au Vietnam, ont pu admirer et découvrir, dans l'après-midi du 15 mai, des produits artisanaux uniques du Vietnam et visiter une exposition photographique présentant les deux pays et leurs relations.

Des artisans vietnamiens présentent des produits traditionnels brodés à la main au Premier ministre thaïlandais Paetongtarn Shinawatra. (Photo : VNA)

Organisée au siège du gouvernement, cette exposition présente le Vietnam et la Thaïlande, leurs peuples et leurs relations à travers une vingtaine de photos en noir et blanc et en couleur. Ces photos illustrent notamment le développement des relations bilatérales, depuis l'établissement officiel des relations diplomatiques le 6 août 1976 jusqu'au « Partenariat stratégique renforcé » en 2015, avec de nombreuses réalisations importantes dans les domaines de la politique, de la diplomatie, de l'économie, du commerce, de l'investissement, de la culture, de l'éducation, de la formation, du tourisme et des échanges interpersonnels.

Après 49 ans de construction et de développement, les deux parties ont posé des fondations solides et solides pour propulser les relations entre le Vietnam et la Thaïlande vers de nouveaux sommets.

Les deux dirigeants ont assisté aux performances et aux présentations d'artisans, et ont écouté une présentation de l'artisanat vietnamien unique, comme les figurines en argile, les chapeaux coniques, le tissage du bambou et du rotin, la céramique, le bois d'art, la broderie, l'argenterie, les peintures folkloriques et la laque.

Les produits artisanaux sont fabriqués à partir de matériaux familiers, étroitement liés à la vie quotidienne des Vietnamiens. Ils constituent un patrimoine culturel, cristallisé par l'ingéniosité, la passion et l'âme des artisans, exprimant la beauté et la fierté de la nation vietnamienne.

L'artisanat vietnamien a une longue histoire, associée aux villages et aux rues artisanaux du pays. Actuellement, le Vietnam compte environ 2 500 villages artisanaux avec des lieux célèbres tels que la poterie de Bat Trang et de Phu Lang, la soie de Van Phuc, le tissage du bambou de Bang So, la sculpture sur argent de Dong Xam, les chapeaux coniques de Lang Chuong, l'argenterie de Dinh Cong, et les peintures folkloriques de Dong Ho et Hang Trong.

Outre son attrait pour les touristes nationaux et internationaux au Vietnam, l'artisanat figure toujours parmi les 10 produits d'exportation les plus rentables et est présent dans 163 pays et territoires à travers le monde.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la Première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra visitent l'exposition de photos sur la coopération entre les deux pays organisée par l'Agence vietnamienne d'Information. (Photo : VNA)

Il s'agit de la première visite au Vietnam de la Première ministre Paetongtarn Shinawatra depuis son entrée en fonction et du premier déplacement d'un Premier ministre thaïlandais en 11 ans.

Au cours de ce voyage, les deux Premiers ministres coprésideront la 4e réunion conjointe des cabinets vietnamien et thaïlandais, la première du genre en 10 ans.

Cet événement devrait contribuer à renforcer la confiance politique et offrir aux deux parties l'occasion d'examiner le processus récent de promotion de la coopération dans tous les domaines afin d'approfondir et de consolider leurs relations dans la prochaine ère de coopération et de développement. - VNA/VI