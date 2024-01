Les Premiers ministres vietnamien et roumain donnent une conférence de presse après leur entretien

Après leur entretien dans la matinée du 22 janvier (heure locale), à Bucarest, en Roumanie, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue roumain Ion-Marcel Ciolacu ont assisté à la cérémonie de signature de documents de coopération entre les deux pays et ont donné une conférence de presse conjointe pour annoncer les résultats de leur entretien.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) et son homologue roumain Ion-Marcel Ciolacu lors de la conférence de presse. Photo: VNA

Selon le Premier ministre roumain, il est temps de porter les relations entre les deux pays à une nouvelle hauteur. Il a indiqué que les deux parties avaient convenu de créer des conditions plus favorables pour favoriser l’accès des produits de l’un au marché de l’autre, de renforcer leur coopération dans l’énergie, l’éducation et la formation... Il a émis le souhait de coopérer avec le Vietnam pour produire en Roumanie du vaccin contre la peste porcine africaine afin d'approvisionner le marché roumain en particulier et l'Europe en général.

De son côté, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam souhaitait promouvoir sa coopération avec la Roumanie, pour la prospérité de chaque pays ainsi que pour le bonheur des deux peuples.

Pham Minh Chinh a déclaré que sa visite officielle en Roumanie témoignait de la détermination à renforcer la confiance politique entre les deux pays, à créer un nouvel élan la coopération amicale et traditionnelles entre le Vietnam et la Roumanie, et à élargir les opportunités de coopération dans de nouveaux domaines, pour la paix, la stabilité et le développement dans le monde.

Selon le chef du gouvernement, lors de l’entretien, les deux parties avaient convenu de continuer à promouvoir les contacts et les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau. Elles avaient également décidé de promouvoir les mécanismes de coopération bilatérale, notamment le Comité intergouvernemental de coopération économique entre le Vietnam et la Roumanie... Elles s’étaient mises en outre d’accord pour renforcer la coopération en matière de formation et de recherche entre les universités des deux pays dans les domaines des technologies, de l'agriculture, de la médecine et de la pharmacie... Les deux parties avaient de plus convenu de promouvoir la coopération culturelle, sportive et touristique, de continuer à renforcer la coopération dans d'autres domaines tels que les sciences et les technologies, l'information et la communication, l'agriculture, le travail et la coopération décentralisée...

Le Premier ministre vietnamien a ajouté que les deux parties avaient convenu de continuer à se coordonner étroitement et efficacement au sein des Nations Unies, de l'ASEM..., pour résoudre conjointement les défis régionaux et mondiaux.

Concernant les questions régionales et internationales, dont la Mer Orientale, les deux parties avaient convenu de soutenir la résolution des différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), de soutenir le processus de négociation sur un Code de conduite (COC) substantiel et efficace en Mer Orientale (COC).-VNA/VI