Les Premiers ministres vietnamien et chinois conviennent d’approfondir la coopération bilatérale

Le Premier ministre, Le Minh Hung, s’est entretenu par téléphone le 15 juin avec son homologue chinois, Li Qiang.

Le Premier ministre Le Minh Hung. Photo: VNA

Cet entretien, le premier entre les deux chefs de gouvernement depuis l’entrée en fonctions du nouveau gouvernement vietnamien à l’issue de la première session de la 16e législature de l’Assemblée nationale, s’est déroulé dans une atmosphère d’amitié, de confiance mutuelle, de franchise et de pragmatisme.

Le Premier ministre chinois Li Qiang a salué les importantes contributions de son homologue vietnamien au développement des relations sino-vietnamiennes dans les différentes fonctions qu’il a exercées.

De son côté, le Premier ministre Le Minh Hung a hautement apprécié la priorité accordée par les dirigeants chinois au développement des relations avec le Vietnam dans le cadre de la diplomatie de voisinage de la Chine.

Il a réaffirmé que le Parti et l’État vietnamiens considèrent le développement des relations avec la Chine comme une orientation constante, un choix stratégique et une priorité de premier plan dans la mise en œuvre de la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de résilience, multilatéralisation et de diversification des relations extérieures du Vietnam.

Le Premier ministre Le Minh Hung s'entretient par téléphone le 15 juin avec son homologue chinois, Li Qiang. Photo: VNA

Les deux dirigeants se sont félicités des progrès positifs enregistrés ces dernières années dans les relations entre les deux Partis et les deux États, notamment dans la mise en œuvre des perceptions communes des plus hauts dirigeants des deux pays.

Ils sont convenus de maintenir des échanges réguliers et de collaborer étroitement afin de concrétiser les résultats des récentes visites d’État, notamment celle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, en Chine en avril 2026, ainsi que celle du secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, au Vietnam en 2025.

Le chef du gouvernement vietnamien a proposé de renforcer davantage la confiance stratégique, d’organiser efficacement les échanges et contacts de haut niveau et de valoriser les mécanismes de coopération existants, notamment le Dialogue stratégique au niveau ministériel des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité publique Vietnam-Chine (3+3).

Il a également plaidé pour une accélération de la connectivité en matière d’infrastructures, avec une priorité accordée à la coopération ferroviaire, et appelé à promouvoir un commerce bilatéral équilibré et durable, à accélérer la mise en service des postes-frontières intelligents et à développer des zones de coopération économique transfrontalière afin de faciliter les échanges commerciaux et les investissements.

Le Minh Hung a en outre émis le souhait d’élargir la coopération bilatérale dans les domaines de la science et de la technologie, de l’éducation, de la formation des ressources humaines de haute qualité et de la santé, notamment dans le secteur de la médecine traditionnelle.

Il a souligné l’importance de renforcer les échanges culturels et touristiques...

Le Premier ministre Li Qiang a affirmé que la Chine est prête à renforcer la coopération ferroviaire entre les deux pays et à améliorer leur connectivité avec d’autres pays et régions.

Il a également appelé à approfondir les liens entre divers secteurs, à promouvoir le commerce des produits agricoles ainsi que la coopération en matière d’inspection et de quarantaine.

Il a affirmé encourager les entreprises chinoises réputées et disposant de solides capacités à accroître leurs investissements de qualité au Vietnam, notamment dans les domaines des sciences et des technologies ainsi que de l’innovation.

Le chef du gouvernement chinois a en outre plaidé pour un renforcement de la coopération énergétique et de connectivité électriquel’intensification des échanges entre les peuples ainsi que l’exécution efficace des projets de coopération dans le domaine du bien-être social.

Les deux dirigeants ont par ailleurs échangé leurs points de vue sur plusieurs questions régionales et internationales d’intérêt commun. Ils ont convenu de coordonner étroitement leurs efforts pour assurer le succès de l’APEC en Chine en 2026 puis au Vietnam en 2027.

Les deux parties sont également convenues de mieux gérer et régler les différends, de préserver la paix et la stabilité en mer et de consolider un environnement favorable au développement de chacun des deux pays. -VNA/VI