Les poissons d'ornement vietnamiens exportés vers des dizaines de pays

Avec la richesse, la diversité des espèces et l’excellente qualité des poissons d'ornement de Hô Chi Minh-Ville, ceux-ci sont présents non seulement dans toutes les villes et provinces du pays, mais aussi dans des dizaines de marchés à travers le monde, générant des dizaines de millions de dollars d’exportation chaque année.

La pisciculture ornementale se développe bien à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Selon Pham Lâm Chinh Van, directeur du Centre d'encouragement à l'agriculture de Hô Chi Minh-Ville, le poisson d'ornement est identifié comme un produit potentiel, conformément à l'orientation de développement de l'agriculture urbaine de la ville.

La mégapole du Sud bénéficie d’un climat propice à l'élevage et au développement des poissons d'ornement tropicaux, en particulier, grâce à son système de canaux du district de Cu Chi à l’Est, fournissant ainsi une eau douce de bonne qualité pour la pisciculture ornementale.

Par ailleurs, de par sa position de pôle économique et social majeur du pays, avec l'aéroport international de Tân Son Nhât, Hô Chi Minh-Ville dispose de conditions favorables au développement du marché des poissons d'ornement et à l'exportation de ceux-ci vers les pays étrangers.

À Hô Chi Minh-Ville, on dénombre actuellement environ 300 installations d’élevage de poissons d'ornement, réparties principalement dans certains quartiers périurbains et suburbains, pour une superficie totale de 89 hectares, en dehors des zones de culture en cuves de verre en centre-ville, des établissements des districts centraux, la production annuelle totale est d'environ 200 millions de têtes.

Parmi ces établissements, on compte des installations d’élevage à grande échelle, allant d'établissements spécialisés dans un type de poissons - tels que Discus House spécialisé dans les poissons d’ornement en forme de disques et Viêt Huân spécialisé dans les poissons Koi - à des établissements produisant et commercialisant de nombreuses espèces de poissons d’ornement comme Saigon Aquarium et Thiên Duc, entre autres.

Les installations d'élevage en aquariums à Hô Chi Minh-Ville sont concentrées principalement dans les districts de Cu Chi et Binh Chanh. Avec les poissons d'ornement, les agriculteurs urbains peuvent profiter de petites surfaces pour réaliser des réservoirs en verre, des réservoirs en ciment ou des étangs avec des coûts d'investissement appropriés, permettant un fort rendement économique.

Les poissons d'ornement de la ville couvrent désormais les besoins du marché intérieur et sont exportés vers une soixantaine de pays, principalement l'Europe (représentant 50% des poissons d'ornement exportés), les États-Unis (20%) et les pays asiatiques. Récemment, les exportations de poissons d'aquarium de la ville ont atteint un certain nombre de marchés nouveaux et potentiels tels que l'Afrique du Sud et le Moyen-Orient.

Nécessité d’une politique de promotion de la pisciculture ornementale

Nguyên Van Huân, directeur de la SARL Viêt Huân Koi Fish, a déclaré que le potentiel de développement du marché du poisson Koi est encore très important. En effet, de plus en plus de gens font construire des étangs pour poisson Koi pour se détendre.

Une difficulté majeure des installations aquariophiles actuelles est due au manque de capital, surtout lorsque les installations ont subi de nombreux dégâts dus à la pandémie de COVID-19.

Visiteurs à la SARL de pisciculture ornementale Thiên Duc. Photo : CTV/CVN

D'après Lê Trong Thuc, propriétaire d’un élevage de poissons d'ornement dans le hameau de Tiên, commune de Tân Thông Hôi, district de Cu Chi, investir dans l’élevage des discus nécessite un investissement initial important pour acheter les différentes espèces et pour bâtir un aquarium en verre. "Bien que nous ayons été soutenus par la ville pour l’achat de 50% des spécimens et des matériaux essentiels pour notre modèle d'extension de la pisciculture ornementale, nous souhaitons toujours accéder à des capitaux préférentiels afin de pouvoir investir dans la construction de plus de lacs pour développer notre pisciculture d'aquarium. Parce que les poissons rachetés dans des fermes satellites doivent être élevés et bien soignés avant de pouvoir être revendus", a partagé M. Thuc.

Selon Pham Lâm Chinh Van, à l’avenir, la Ville organisera davantage de foires et d’expositions en la matière en vue de rendre hommage à la pisciculture ornementale et de la présenter au public dans et hors du pays, notamment, des concours de poissons d’ornement entre des éleveurs. Ces événements devraient permettre aux pisciculteurs ornementaux d’accéder plus facilement aux marchés étrangers. Par ailleurs, la Ville organisera également des colloques sur les poissons d'ornement pour réévaluer le développement de l'industrie aquariophile. Lors de ces colloques, les producteurs et commerçants de poissons d'ornement profiteront de suggestions et de recommandations spécifiques et pratiques. Sur cette base, la Ville adoptera des politiques pour aider les entreprises et les aquariophiles à se rétablir et à se développer pour répondre aux exigences du marché. - CVN/VNA/VI