Les PM vietnamien et thaïlandaise coprésident la 4e réunion conjointe du Cabinet Vietnam-Thaïlande

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et la Première ministre thailandaise Paetongtarn Shinawatra. Photo : VNA

À l'invitation du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, la Première ministre thailandaise Paetongtarn Shinawatra a effectué une visite officielle au Vietnam et coprésidé la 4e réunion conjointe du Cabinet Vietnam-Thaïlande du 15 au 16 mai.

Le 16 mai, après la cérémonie officielle d'accueil, au siège du gouvernement, le Premier ministre Pham Minh Chinh et la Première ministre Paetongtarn Shinawatra se sont entretenus et ont coprésidé la 4e réunion conjointe du Cabinet Vietnam-Thaïlande.

Lors de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a estimé que la visite la Première ministre Paetongtarn Shinawatra et de la délégation du gouvernement royal thaïlandais avait une signification particulière, car c'était la première fois que la Première ministre Paetongtarn Shinawatra se rendait au Vietnam depuis son entrée en fonction, et c'était également la première réunion conjointe du Cabinet entre les Premiers ministres des deux pays après près de 10 ans. Il a souligné que la Thaïlande est un voisin proche, un partenaire important, un compagnon qui partage des valeurs et des intérêts stratégiques.

La Première ministre Paetongtarn Shinawatra a exprimé son plaisir de visiter officiellement le Vietnam, remerciant le Premier ministre Pham Minh Chinh et le gouvernement vietnamien pour l'accueil chaleureux et respectueux réservé à la délégation, elle a affirmé que le Vietnam est l'un des principaux partenaires importants de la Thaïlande dans la région, soulignant que le mécanisme de réunion conjointe du Cabinet est un mécanisme spécial que la Thaïlande n'a qu'avec les pays voisins, dont le Vietnam ; a exprimé le souhait de développer davantage les relations entre les deux pays, en profondeur et en substance.

Lors de la réunion. Photo : VNA

Dans une atmosphère d'amitié, de sincérité, de confiance et de compréhension mutuelle, les deux parties ont discuté de la situation dans chaque pays et des relations bilatérales, exprimant leur joie face au développement vigoureux du partenariat stratégique Vietnam-Thaïlande ces derniers temps.

Avec la détermination commune et le consensus des hauts dirigeants des deux pays, les deux parties ont officiellement annoncé l'élévation des relations entre le Vietnam et la Thaïlande au niveau de partenariat stratégique global, ouvrant un nouveau chapitre dans l'histoire des relations bilatérales, démontrant la vision à long terme, la confiance stratégique et les aspirations communes des deux pays pour un avenir de solidarité et de développement durable.

Sur cette base, les deux parties ont convenu de définir l’orientation de la coopération entre les deux pays sur la base de trois piliers principaux : Partenariat pour une paix durable, Partenariat pour un développement durable et Partenariat pour un avenir durable.

Les deux parties ont convenu d’approfondir davantage la coopération politique, de défense et de sécurité afin de maintenir un environnement pacifique, sûr et stable dans les deux pays et dans la région, de renforcer les contacts de haut niveau et les mécanismes de coopération entre les deux pays, en particulier le mécanisme de réunion conjointe du Cabinet et le Comité mixte Vietnam-Thaïlande sur la coopération bilatérale, et étudier en même temps la mise à niveau d'un certain nombre de mécanismes de coopération existants, de coordonner l’organisation des rencontres annuelles entre les deux Premiers ministres dans des cadres bilatéraux et multilatéraux.

Les deux parties ont convenu de mener de nombreuses activités pratiques pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande en 2026 et de se coordonner étroitement pour élaborer un programme d'action visant à mettre en œuvre le partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande en vue d'une signature rapide.

Les deux parties ont convenu de promouvoir et d’élargir la coopération dans les domaines de la sécurité, de la défense, du droit et de la justice, s’engagent à renforcer la coopération en matière de prévention et de lutte contre la criminalité transnationale, notamment le trafic de drogue, la traite des êtres humains et la cybercriminalité, réaffirmant l’engagement de ne permettre à aucun individu ou organisation d’utiliser le territoire d’un pays contre un autre.

Dans le domaine de la coopération économique, les deux parties ont convenu de promouvoir la connexion des deux économies dans le cadre de la stratégie des « Trois connexions », en particulier la connexion des chaînes d'approvisionnement, des entreprises et des localités des deux pays, y compris la connexion des infrastructures de transport routier, fluvial et aérien et la connexion des stratégies de renforcement durable ; faciliter les importations et les exportations de marchandises de chacun, en s'efforçant d'atteindre 25 milliards de dollars dans les temps à venir de manière équilibrée et durable.

Les deux parties se sont engagées à créer des conditions favorables pour que les entreprises d’un pays puissent accéder au marché et accroître leurs investissements dans l’autre pays, en particulier dans des domaines potentiels tels que l’énergie propre, l’économie numérique, l’économie verte, l’innovation et l’agriculture de haute technologie, renforcer la coopération du travail, l’application de la science et de la technologie, de l’ l’innovation, la transformation numérique et la transformation verte.

Affirmant que les échanges interpersonnels constituent un pont précieux dans les relations entre les deux pays, les deux parties ont convenu de promouvoir davantage les activités d'échange interpersonnel, de maximiser le cadre de jumelage entre les localités, d'encourager l'ouverture de davantage de vols directs entre les localités des deux pays et de promouvoir la réalisation de l'initiative de connexion touristique « 6 pays, 1 destination ». Les deux parties se sont engagées à créer des conditions favorables pour que les citoyens d'un pays puissent vivre, travailler et étudier dans l'autre, y compris la communauté vietnamienne vivant, étudiant et travaillant en Thaïlande, contribuant ainsi à préserver et à développer l'amitié et la solidarité entre les peuples des deux pays.

En ce qui concerne la coopération régionale et internationale, les deux parties ont déclaré que dans le contexte des évolutions complexes de la situation régionale et mondiale, les deux pays renforceront la coordination et les échanges sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, soulignant l'importance de maintenir la solidarité, l'autonomie et l'unité dans la diversité de l'ASEAN, de promouvoir fortement le rôle central de l'Association et de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation en Mer Orientale sur la base du droit international, en particulier la CNUDM de 1982, en promouvant l'adoption rapide d'un COC efficace et substantiel conformément au droit international.

A cette occasion, la Première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra a respectueusement invité le Premier ministre Pham Minh Chinh et de hauts dirigeants vietnamiens à visiter la Thaïlande. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié et promis d'effectuer une visite à un moment opportun.

À l'issue de la réunion, les deux parties ont adopté une Déclaration commune sur l'amélioration des relations entre le Vietnam et la Thaïlande en un partenariat stratégique global et assisté à la cérémonie de signature de huit documents de coopération dans les domaines de l’économie, de la sécurité et de l’éducation. Les deux dirigeants ont eu une conférence de presse pour annoncer les résultats de la 4e réunion conjointe du Cabinet Vietnam-Thaïlande.- VNA/VI