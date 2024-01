Les PM vietnamien et lao co-président une conférence sur la coopération en matière d’investissement

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son homologue lao Sonexay Siphandone ont coprésidé dimanche 7 janvier à Hanoi une conférence sur la coopération en matière d’investissement Vietnam-Laos, dans le cadre de la visite en cours de ce dernier au Vietnam.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son homologue lao Sonexay Siphandone supervisent la signature des documents de coopération lors de la conférence. Photo : VNA

En plus de souligner l’environnement des investissements et les incitations pour les investisseurs vietnamiens et lao, les participants ont évalué les investissements bilatéraux et la coopération commerciale au fil des ans et ont esquissé les orientations de la collaboration pour l’avenir.



Les investisseurs vietnamiens au Laos ont évoqué les obstacles auxquels ils sont confrontés et proposé des solutions.



Actuellement, le Vietnam investit dans 241 projets au Laos avec un capital combiné de 5,47 milliards de dollars.



Le Premier ministre Sonexay Siphandone a pris note des opinions et propositions des investisseurs, affirmant que la croissance des investisseurs vietnamiens au Laos a encouragé le développement et la mise en œuvre des objectifs socio-économiques du Laos ainsi que les efforts du pays vers une économie indépendante et autonome.



Le dirigeant lao a estimé que les deux gouvernements, les milieux d’affaires et les peuples des deux pays devraient continuer à travailler ensemble pour réaliser de nouvelles avancées, mettre en œuvre de nouveaux projets et les accords conclus entre les deux parties, rendant ainsi les relations bilatérales plus profondes, plus substantielles et plus efficaces.



Il a déclaré que le gouvernement lao s’est concentré sur la construction et le parachèvement des institutions, y compris des politiques visant à encourager l’investissement, tout en repensant sa planification, notamment celle de 12 zones économiques et parcs industriels à travers le pays.



Il a ordonné aux ministères et aux secteurs de continuer à rechercher et à compléter les politiques d’appel à l’investissement dans des périodes particulières, et de rester à l’écoute des entreprises pour faire face à leurs difficultés, a-t-il indiqué.



Le Premier ministre Sonexay Siphandone a déclaré qu’il espérait que les entreprises vietnamiennes continueraient à investir dans les domaines forts du Laos tels que l’agriculture propre, la transformation agricole, l’exploitation minière et les énergies propres.



Cette année, le Laos assumera le rôle de président de l’ASEAN, a-t-il indiqué, exprimant son espoir de recevoir le soutien du Vietnam en général et du monde des affaires vietnamien en particulier.



Le Laos espère accueillir davantage de touristes vietnamiens, en particulier au cours de l’Année du tourisme lao 2024, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné le développement global de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos, y compris la coopération économique et d’investissement.



Il a déclaré que les deux parties devraient faire une percée dans le partenariat économique et d’investissement bilatéral, en renforçant le partenariat public-privé pour étendre les systèmes d’infrastructure, en promouvant la connectivité des deux économies en développant les autoroutes, les chemins de fer et les liaisons aériennes entre les deux pays, et en construisant le système d’infrastructures reliant les postes-frontières.



Parallèlement, des avancées sont également nécessaires dans la formation de haute qualité des ressources humaines, qui devrait devenir un point central des relations bilatérales dans les temps à venir, a déclaré le dirigeant vietnamien.



Il a proposé que les deux parties se concentrent sur des domaines prioritaires tels que les industries de haute technologie, l’innovation, l’énergie, les mines, l’agriculture de haute technologie et le commerce électronique.



Le chef du gouvernement vietnamien a demandé aux ministères, secteurs, localités et entreprises des deux parties de se coordonner étroitement pour faire face aux problèmes actuels afin d’accélérer les projets et de renforcer la coopération en matière d’investissement.



Les deux gouvernements doivent continuer à perfectionner leurs institutions et politiques, en créant des cadres juridiques favorables, en améliorant l’environnement des investissements et en accélérant la réforme administrative afin de réduire les coûts d’investissement pour les entreprises, tout en donnant la priorité aux entreprises de chaque pays dans un esprit de bénéfices harmonisés et de risques partagés.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que chaque programme et projet de coopération avait une signification politique profonde, démontrant la confiance politique bilatérale et contribuant au développement socio-économique de chaque pays et au développement des relations spéciales entre le Vietnam et le Laos.



Lors de la conférence, les deux dirigeants ont assisté à l’octroi de licences d’investissement et à l’échange de protocoles d’accord entre les agences et les entreprises des deux pays dans divers domaines, notamment la finance, l’agriculture et l’exploitation minière. – VNA/VI