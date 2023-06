Les PM vietnamien et australien assistent à la signature d'accords de coopération

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son homologue australien Anthony Albanese ont assisté dimanche, 4 juin à Hanoi, à la signature de documents de coopération bilatérale et ont tenu une réunion avec la presse pour annoncer le résultat de leur entretien.

Lors de la conférence de presse entre les deux Premiers minisres. Photo : VNA

Lors de la réunion, le chef du gouvernement vietnamien a souligné l'importance de la visite officielle de son homologue australien au Vietnam dans le cadre du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales et des 5 ans des relations de partenariat stratégique, contribuant à créer une force motrice dans le développement de ces relations à une nouvelle hauteur.

Pham Minh Chinh a informé des résultats de ses entretiens avec Anthony Albanese, au cours desquels les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant à la bonne progression des relations de coopération bilatérales dans divers domaines, en particulier le commerce bilatéral qui a totalisé l'an dernier 16 milliards de dollars, soit une augmentation de 30% par rapport à 2021. .



D'autre part, ils partagent une vision commune d'une région indo-pacifique stable, ouverte et inclusive, et attachent de l'importance au rôle central de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).



Les deux Premiers ministres ont également convenu de mesures visant à promouvoir davantage les relations de coopération bilatérales à l'avenir, contribuant à renforcer la confiance politique et à relancer le développement socio-économique de chaque pays, en plus de renforcer la coordination pour répondre aux défis mondiaux.

Ils ont convenu de continuer à approfondir les relations de partenariat stratégique à un nouveau niveau dans les temps à venir et d'échanger plus activement pour signer prochainement l'accord de partenariat pour le maintien de la paix, en plus de coopérer étroitement dans la prévention et la lutte contre des crimes transnationaux et la cybercriminalité, a annoncé Pham Minh Chinh.



Le Vietnam et l'Australie continuent de se coordonner et de se soutenir dans les forums multilatéraux, en particulier les Nations Unies, l'ASEAN et les mécanismes dirigés par l'ASEAN ; promouvoir le dialogue, instaurer la confiance et encourager les pays à dialoguer et à coopérer pour atteindre des objectifs communs, en garantissant le rôle central de l'ASEAN.



Lors des entretiens, les deux parties ont réaffirmé l'importance de garantir la paix, la stabilité, la sécurité et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, et de résoudre les différends par des moyens pacifiques sur la base du respect du droit international, en particulier de la Convention des Nations Unies sur la droit de la mer (UNCLOS) en 1982.



Le Premier ministre australien s'est engagé à soutenir le Vietnam dans les domaines de l'agriculture et de la transition énergétique, notamment une aide de 105 millions de dollars australiens, pour que le pays indochinois planifie et développe durablement les énergies renouvelables et l'exploitation minière.

Il a également exprimé sa joie d'assister à la signature et à l'échange de quatre accords de coopération bilatérale, et dans le même temps, a invité son homologue vietnamien, Pham Minh Chinh, à effectuer une visite officielle en Australie. Plus tôt, les deux Premiers ministres ont assisté à la cérémonie d'échange de documents de coopération, notamment les protocoles d'accord sur la coopération entre le ministère des Affaires étrangères et du Commerce de l'Australie et le ministère de la Science et de la Technologie du Vietnam, et de l'Industrie et du Commerce du Vietnam ; entre la Banque d'État du Vietnam et le Centre australien de déclaration et d'analyse des transactions (AUSTRAC), entre autres entités. Les deux Premiers ministres visitent une exposition de photos sur le pays, le peuple et la coopération entre le Vietnam et l'Australie réalisée par l'Agence vietnamienne d’Information. Photo : VNA

Les deux Premiers ministres ont visité une exposition de photos sur le pays, le peuple et la coopération entre le Vietnam et l'Australie réalisée par l'Agence vietnamienne d’Information en collaboration avec le bureau du gouvernement au siège du gouvernement.