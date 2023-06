Les PM se joignent à des échanges avec des footballeuses du Vietnam et d'Australie

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue australien Anthony Albanese ont visité et échangé avec les équipes féminines de football des deux pays le 4 juin à Hanoï.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue australien Anthony Albanese ont un échange avec les équipes féminines de football des deux pays. Photo : VNA

L'activité, qui fait partie de la visite officielle du Premier ministre Anthony Albanese au Vietnam les 3 et 4 juin, a suivi les entretiens des deux Premiers ministres et la conférence de presse conjointe plus tôt dans la même journée.



Les deux équipes s'affronteront lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023, qui se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août.



Lors de leur séjour au Vietnam, l'équipe féminine U20 d'Australie a participé à un entraînement avec ses homologues vietnamiennes avant de prendre part aux éliminatoires de la Coupe d'Asie féminine de l'AFC 2024. La formation a également été rejointe par des footballeuses de l'Université de Hanoï, l'équipe U17 de Hanoï et quelques autres.



L'équipe féminine d'Australie occupe actuellement la 10e place du classement FIFA. Elles ont participé huit fois à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA et participé trois fois aux quarts de finale de ce tournoi. Pendant ce temps, l'équipe nationale féminine du Vietnam a établi un record en remportant quatre fois les Jeux de l'Asie du Sud-Est (SEA Games) et est désormais l'une des représentantes asiatiques à la Coupe du monde féminine 2023.



Encourageant les joueuses, les Ppremiers ministres Pham Minh Chinh et Anthony Albanese ont souligné le rôle important du sport dans l'autonomisation des femmes et des filles.



Ils ont exprimé leur joie que les équipes du Vietnam et de l'Australie participent à la Coupe du monde féminine 2023. Félicitant les joueuses pour cet exploit, elles ont souhaité aux deux équipes la meilleure performance lors du tournoi à venir.



L'ambassadeur d'Australie au Vietnam, Andrew Goledzinowski, a déclaré que le sport constituait une partie importante des cultures des deux pays, ajoutant que la promotion du sport chez les femmes et les filles était essentielle pour changer leur vie et promouvoir l'égalité des sexes.