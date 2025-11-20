Les PM Pham Minh Chinh et Sifi Ghrieb informent des résultats de leur entretien

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh (à gauche) et son homologue algérien Sifi Ghrieb lors de la conférence de presse conjointe, à Alger, le 19 novembre. Photo : VNA

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son homologue algérien Sifi Ghrieb ont tenu mercredi 19 novembre à Alger une conférence de presse conjointe pour annoncer les résultats de leur entretien, notamment l’élévation des relations Vietnam-Algérie au rang de partenariat stratégique.



Le Premier ministre Sifi Ghrieb a souligné que la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh et les accords signés à cette occasion contribuent à façonner et à ouvrir un nouveau chapitre dans les relations bilatérales.



Ces résultats concrétisent les aspirations de générations de dirigeants et de peuples des deux pays et soulignent la détermination du président algérien Abdelmadjid Tebboune à renforcer la coopération avec le Vietnam, a-t-il déclaré.



Le chef du gouvernement algérien a qualifié les discussions de très efficaces et concrètes, réaffirmant l’importance des relations bilatérales et renforçant l’esprit de solidarité entre les deux gouvernements et les deux peuples face aux menaces sécuritaires, traditionnelles et non traditionnelles.



Il a indiqué que les deux parties ont examiné et convenu de mesures concrètes pour promouvoir la coopération dans tous les secteurs. Il a insisté sur la nécessité de traduire les accords conclus en actions concrètes et efficaces, afin de faire de la collaboration Vietnam-Algérie un modèle en matière de relations internationales en général, et de coopération Sud-Sud en particulier.



Pour sa part, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le Vietnam et l’Algérie partagent une valeur fondamentale : le soutien mutuel dans les luttes pour l’indépendance et la réunification nationales. Il a noté que les deux pays devraient s’appuyer sur cet héritage dans leurs efforts actuels et futurs de construction nationale, en vue de la prospérité, de la civilisation et du bien-être.



Le dirigeant vietnamien a déclaré qu’au cours des entretiens, lui et le Premier ministre algérien étaient parvenus à un large consensus sur les principes, les orientations et les mesures visant à renforcer davantage les relations bilatérales.



L’élévation des relations Vietnam-Algérie au rang de partenariat stratégique témoigne d’une grande confiance politique à tous les niveaux, élargit le champ de la coopération à tous les secteurs – notamment l’économie, l’investissement, la culture, la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique et l’éducation – et place la collaboration économique au cœur de l’approfondissement et du renforcement des relations bilatérales.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que grâce à ces relations renforcées, les deux pays consolideront leur solidarité et leur cohésion afin de dynamiser leurs efforts, de promouvoir la coopération pour des avantages mutuels et d’intensifier les échanges, tant au niveau national que régional, pour consolider la confiance et la compréhension mutuelle.



Il s’est également félicité de la signature des documents de coopération et a exprimé son ferme soutien aux propositions et initiatives présentées par le Premier ministre algérien. Il a exhorté les ministères et agences des deux pays à mettre activement en œuvre les accords et orientations conclus, contribuant ainsi à renforcer le partenariat stratégique.



Avant la conférence de presse, les deux dirigeants ont assisté à la signature d’accords de coopération bilatérale portant sur des domaines tels que l’économie, la science et la technologie, le logement, l’urbanisme, le règlement des dettes, l’éducation et la recherche conjointe, afin d’évaluer et de faire progresser les initiatives en vue de la négociation d’un accord commercial entre les deux pays. – VNA/VI