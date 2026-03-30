Les percées dans la mise en œuvre de la résolution 57 doivent être mesurables

Des délégués lors du lancement de la nouvelle version de la plateforme d'échange technologique de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Plus d’un an après son adoption, la résolution n° 57-NQ/TW du Politburo sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale s’est imposée comme une déclaration stratégique traçant une nouvelle voie de développement pour le Vietnam.



Grâce à une orientation concertée et une mise en œuvre unifiée, les ministères, les secteurs et les collectivités locales traduisent cette résolution en institutions concrètes, en ressources mobilisées et en résultats mesurables.



Des mécanismes novateurs et adaptés



Alors que la science, la technologie et l’innovation deviennent des moteurs essentiels de la croissance économique, il est impératif de créer des liens efficaces entre l’offre technologique et la demande des entreprises. De nombreuses collectivités locales ont mis en place des mécanismes adaptés à leur contexte afin d’accélérer le transfert et l’application des technologies dans les activités de production et d’affaires.



La plateforme d’échange technologique de Hô Chi Minh-Ville entre dans une nouvelle phase et a été repensée pour rapprocher les technologies de la production. Elle est passée de la simple diffusion d’informations à la facilitation des transactions, d’un réseau étendu à un réseautage ciblé, et d’un soutien général à un accompagnement complet. Les besoins technologiques de chaque entreprise sont suivis, conseillés et soutenus jusqu’à l’obtention de résultats concrets.



Cette transformation représente une étape importante dans le renforcement des infrastructures intermédiaires du marché des sciences et des technologies de la ville, la promotion de la commercialisation des résultats de la recherche et le développement d’un écosystème d’innovation.



Afin de faire de Hô Chi Minh-Ville un pôle d’excellence scientifique, technologique et d’innovation en Asie du Sud-Est, le Comité populaire municipal a approuvé un programme de création de Centres d’excellence (CoE) aux normes internationales.



L’Institut des nanomatériaux et de la structure moléculaire (INOMAR), rattaché à l’Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville, a été le premier à intégrer ce programme en juin 2025, avec un financement de 85 milliards de dôngs (3,2 millions de dollars américains).



Depuis, il a fusionné avec l’Institut de nanotechnologie pour former l’Institut des technologies des matériaux avancés, fonctionnant selon un modèle de partenariat université-recherche afin de soutenir la recherche de pointe dans le domaine des nouveaux matériaux et des nanotechnologies.



En octobre dernier, le Centre de recherche et développement du Parc de haute technologie de Saigon (SHTP) a également été admis au programme, recevant près de 96 milliards de dôngs pour devenir un centre d’excellence en transition écologique et transformation numérique.



Ce centre axe ses recherches sur des applications concrètes au service des entreprises et du marché, notamment dans les domaines des semi-conducteurs, des biotechnologies, des sciences des matériaux et de l’ingénierie de précision et de l’automatisation.



Parallèlement, la province de Cà Mau valorise ses atouts dans les secteurs maritime, agricole, aquacole et écotouristique en favorisant un écosystème des start-up dynamique. Le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyên Minh Luân, s’est engagé à améliorer la transparence et la publicité des politiques publiques, à réduire les obstacles administratifs et à encourager l’innovation en contrôlant les risques.



La province investit dans un système complet d’accompagnement des start-up. Son Centre d’entrepreneuriat et d’innovation joue un rôle central en mettant en relation les entrepreneurs, les experts et les investisseurs, et en soutenant les projets de l’idéation à la commercialisation, en passant par l’incubation et l’accélération.



Promotion d’une administration facilitatrice



La province de An Giang encourage la gouvernance numérique en incitant les agents publics à proposer des initiatives, à améliorer les procédures et à optimiser la prestation de services.



Sa campagne « Un organisme, une initiative » pour 2026 exige que chaque département et collectivité locale enregistre au moins une initiative assortie d’objectifs clairs, de résultats mesurables et conforme à la réglementation en vigueur. Chaque solution doit inclure au moins deux indicateurs de performance et des données comparatives avant/après afin de garantir un impact significatif.



De même, la ville de Cân Tho a lancé un plan ambitieux visant à concrétiser des avancées majeures en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation et de transformation numérique d’ici 2026. Ce plan met l’accent sur une transformation numérique complète articulée autour de trois piliers : l’administration numérique, l’économie numérique et la société numérique, plaçant les citoyens et les entreprises au cœur du dispositif.



La ville ambitionne que 100 % des démarches administratives liées aux entreprises soient effectuées intégralement en ligne, que plus de 80 % des transactions administratives soient dématérialisées et que les archives administratives soient entièrement numérisées.



Cân Tho vise à ce que l’économie numérique représente au moins 14,5 % de son PIB, tout en encourageant le développement du commerce électronique, des contrats électroniques et des paiements sans espèces pour atteindre 80 %. Dans le domaine de la société numérique, la ville ambitionne que 95 % des adultes disposent d’un compte bancaire et d’un dossier médical électronique, et que tous les établissements d’enseignement général adoptent des plateformes de gestion numérique et des relevés de notes électroniques.



Présidant la deuxième réunion gouvernementale de 2026 consacrée à la science, à la technologie, à l’innovation et à la transformation numérique, le Premier ministre Pham Minh Chinh a insisté sur la nécessité d’identifier les tâches prioritaires, d’y affecter les personnes compétentes, d’assurer un suivi régulier, de mesurer avec précision les progrès, de lever rapidement les obstacles et d’obtenir des résultats concrets et efficaces. Grâce à une orientation forte du gouvernement et à une mise en œuvre coordonnée, ces secteurs demeureront des axes de développement clés, constituant un pilier du progrès du Vietnam à l’ère numérique. – VNA/VI