Les pêcheurs de Ca Mau renforcent leurs engagements contre la pêche INN

Alors que l’ensemble du pays met en œuvre de manière déterminée diverses solutions visant à lever le « carton jaune » de la Commission européenne (CE), la province de Ca Mau affiche une mobilisation forte avec de nombreuses mesures synchronisées. Parmi celles-ci, l’évolution claire de la conscience et des actions des pêcheurs constitue un fondement essentiel et décisif pour bâtir une filière de pêche durable, moderne et responsable.

À la porte maritime de Sông Doc, les actions de sensibilisation et la diffusion des réglementations sont efficacement menées, contribuant à renforcer la compréhension des pêcheurs et à prévenir les violations. Selon le Poste de contrôle frontalier de Sông Doc, le nombre de navires perdant le signal ou franchissant les limites maritimes a nettement diminué au fil des ans, grâce à l’amélioration du respect des règles par les pêcheurs.

Le pêcheur Le Tan Toi indique que des agents se rendent directement à bord pour expliquer en détail les réglementations relatives à la lutte contre la pêche INN, ce qui aide les pêcheurs à mieux comprendre leurs responsabilités en mer. Le pêcheur Ngo Viet Huu affirme que la conscience de la communauté a beaucoup évolué : les pêcheurs accomplissent désormais l’ensemble des formalités de départ et consignent fidèlement leur parcours de pêche.

Selon Ma Minh Tam, secrétaire du Comité du Parti de la commune de Sông Doc, la localité considère la lutte contre la pêche INN comme une mission centrale, en associant la responsabilité de chaque cadre à celle de chaque navire. « La conscience des pêcheurs a changé de manière significative, et les violations ont fortement diminué », souligne-t-il.

Grâce à la coordination entre les forces de garde-frontière, les autorités locales et les organisations professionnelles, la sensibilisation des pêcheurs aux réglementations INN s’est améliorée dans la plupart des portes maritimes de la province.

Avec une conscience renforcée, chaque sortie en mer respecte désormais pleinement les règles, ce qui accélère non seulement le processus de retrait du « carton jaune » de l’UE, mais contribue également à mieux protéger les ressources marines.

Ces derniers temps, Ca Mau a obtenu de nombreux résultats positifs dans la lutte contre la pêche INN : gestion et contrôle des navires, surveillance des itinéraires, sanctions renforcées, ainsi qu’une montée en puissance des actions de sensibilisation.

Le directeur du Service de l’Agriculture et de l’Environnement, Tô Hoai Phuong, souligne que le secteur renforce la coordination pour surveiller étroitement les navires opérant dans les zones côtières, le large et le hauturier.

Le vice-président du Comité populaire provincial, Lê Van Su, indique que la province a mis en œuvre de manière proactive diverses solutions, notamment l’installation d’équipements de surveillance des navires et l’utilisation de logiciels de gestion — des initiatives reconnues et saluées au niveau national. Il précise que Ca Mau a pratiquement accompli les 19 missions assignées par le gouvernement central, à l’exception de la résolution du Conseil populaire sur la reconversion professionnelle, un dossier complexe mais en cours de traitement.

Dans l’objectif de contribuer au retrait rapide du « carton jaune », Ca Mau se concentre sur deux tâches : à court terme, lever l’avertissement dans le courant du mois de décembre ; à long terme, élaborer un projet de reconversion professionnelle accompagné de politiques adéquates.

Le président du Comité populaire provincial, Lu Quang Ngoi, demande aux services compétents de vérifier rigoureusement les données, de contrôler l’entrée et la sortie des navires, les licences d’exploitation et la gestion des travailleurs. Il appelle également à renforcer le soutien aux pêcheurs, à intensifier la sensibilisation et à traiter définitivement les violations. « La lutte contre la pêche INN doit être considérée comme l’une des priorités de cette période », affirme-t-il.-VNA/VI