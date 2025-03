Les paysages fleuris renforcent l’attrait touristique de Hanoi

Jeune fille à l'ombre des Ban (bauhinie). Photo: thinhvuongvietnam.com

À partir de la mi-février, les pluies printanières légères et les vagues de froid doux ont fait fleurir les arbres dans les rues de Hanoï. La capitale est donc devenue une destination attrayante pour de nombreux habitants et touristes. Le tourisme floral a créé une originalité pour la ville, contribuant à accroître son attractivité.

Ces jours-ci, le quartier urbain de Park City dans l’arrondissement de Ha Dông attire des milliers d’habitants et de touristes venus prendre des photos avec les campanules à feuilles rondes. La route de près d’un kilomètre de long dans ce quartier urbain, plantée de quatre rangées de campanules à feuilles rondes en pleine floraison, crée un paysage rempli de couleurs jaune vif, devenant une destination attrayante pour un grand nombre d’habitants et de touristes venus se divertir et se prendre en photo.

Nguyên Thu Trang, venue du quartier de Trung Văn, arrondissement de Nam Tu Liêm, a déclaré que, dès qu’elle avait appris que la route des campanules à feuilles rondes était en pleine floraison, elle et ses amis s’étaient donné rendez-vous pour y prendre des photos.

« On dit que la route des campanules à feuilles rondes ici est la plus longue de Hanoï, et qu’en pleine floraison, elle est aussi belle qu’un automne aux couleurs jaune vif en République de Corée. Dans l’atmosphère printanière avec du crachin et un léger brouillard, tout le monde peut facilement prendre de belles photos avec ses amis et sa famille », a-t-elle estimé.

La campanule à feuilles rondes, également connue sous le nom d’arbre à clochettes dorées, fleurit généralement à partir de la fin février. Ses fleurs forment de grandes grappes de dizaines de fleurs, chaque fleur ayant 5 pétales de couleur jaune vif. C’est une espèce d’arbre ligneux, de forme cylindrique et d’une hauteur de 2 à 8 m, avec un diamètre de tronc de 15 cm.

Venue au Vietnam à partir des années 2000, la campanule à feuilles rondes est rapidement devenue populaire en raison de sa croissance rapide, offrant un espace vert intéressant et attrayant.

Par conséquent, ces dernières années, la route des campanules à feuilles rondes du quartier urbain de Park City à Hanoï est devenue un lieu de prise de photos très attrayant. En plus de ces fleurs, certains quartiers urbains ont également planté des Campanules à feuilles rondes violettes, qui sont également des destinations « chaudes » recherchées par les jeunes.

Pour faciliter la prise de photos par les habitants et les touristes, l’entrée dans ces quartiers est gratuite, mais le comité de gestion rappelle aux gens de prendre conscience de la préservation du paysage et de l’environnement lors de la prise de photos avec les fleurs.

En plus des campanules à feuilles rondes, à partir de la mi-février, Hanoï entre dans la saison des bauhinias pourpres et des hoa sưa blancs (Dalbergia tonkinensis), qui enchantent le cœur des gens. De nombreuses rues de Hanoï et quartiers urbains plantés uniformément de bauhinias ont créé un paysage éclatant au printemps. Les endroits où les bauhinias sont en pleine floraison dans la capitale comprennent les rangées de fleurs éclatantes sur la rue Bac Son, la rue Hoang Dieu près de la place historique de Ba Dinh, la rue Thanh Nien, dans le parc Thong Nhat, et le quartier urbain de Ciputra.

Pour admirer les hoa sưa blancs, « une spécialité » de Hanoï, les touristes peuvent se rendre dans le quartier diplomatique, la rue Dang Van Ngu, la rue Phan Dinh Phung, et le coin du jardin fleuri de Hang Dâu.

Nguyên Hông Lan, venue de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que le week-end dernier, elle et sa famille étaient venues à Hanoï pour rendre visite à leurs proches et avaient profité de l’occasion pour se promener dans les rues et prendre des photos avec des bauhinias magnifiques de la rue Hoang Diêu. « Hanoï a de nombreuses saisons fleuries magnifiques à découvrir tout au long de l’année, ce qui est un grand avantage pour attirer le tourisme », a-t-elle confié.

Selon le Département du tourisme de Hanoï, ces dernières années, dans les activités de promotion et de développement touristique, le Service du Tourisme a toujours mis l’accent sur le développement de produits touristiques floraux, contribuant à améliorer l’attractivité de la capitale.



La directrice du Département du tourisme de Hanoï, Dang Huong Giang, a déclaré que la capitale affirmait progressivement sa marque « Hanoï - 12 saisons fleuries », ce qui constitue un grand potentiel pour attirer davantage de touristes. Le Département du tourisme de Hanoï encourage les agences de voyages à promouvoir l’attrait de Hanoï avec des produits floraux. En outre, les localités ayant un avantage dans la culture de fleurs peuvent renforcer la plantation d’espèces florales typiques de chaque saison pour créer des destinations attrayantes et augmenter les revenus de ce produit.

Pour accroître l’attrait du tourisme floral à Hanoï, le vice-président du Club de tourisme de la capitale, Nguyên Tiên Dat, a suggéré que, pour développer le tourisme floral et générer des revenus à partir de ce type de tourisme, en plus de créer des espaces pour la prise de photos et le « check-in », Hanoï doit avoir des produits supplémentaires liés aux fleurs, tels que la gastronomie, et des cadeaux de souvenirs.

Selon le vice-président de l’Association des agences de voyage du Vietnam, Phung Quang Thang, avec ses avantages en termes de sol et de climat, Hanoï peut créer un attrait touristique floral qui n’est pas inférieur à la saison des feuilles rouges et jaunes, ou à la saison des cerisiers en fleurs en République de Corée et au Japon.

Cependant, pour se développer en un produit touristique, Hanoï a besoin d’une planification urbaine ainsi que d’une planification des espaces verts, d’une organisation de la plantation d’arbres et de fleurs appropriés pour créer des espaces verts qui protègent à la fois l’environnement et ont une valeur ajoutée en tant que destination attrayante pour les touristes. – NDEL/VI