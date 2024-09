Les pays expriment leur solidarité avec le Vietnam suite aux dégâts causés par le typhon Yagi

Les forces déploient la recherche des victimes disparues en raison de glissements de terrain dans le village de Lang Nu, commune de Phuc Khanh, district de Bao Yên, province de Lao Cai. Photo: VNA

A la nouvelle de certaines provinces du Nord du Vietnam gravement touchées par le typhon Yagi, ces derniers jours, des dirigeants de pays et de nombreuses organisations internationales ont envoyé des messages de sympathie aux dirigeants du Parti, de l'État et du peuple vietnamien.

Le Premier ministre chinois Li Qiang a exprimé sa profonde sympathie et a adressé ses sincères salutations à la population de la zone touchée. Il a exprimé sa confiance que sous la direction du Parti et du gouvernement du Vietnam, les habitants des zones touchées surmonteront certainement les catastrophes naturelles et retrouveront bientôt une vie et une production normales.

Le Comité central du Parti du peuple cambodgien (PCC) espère que le peuple vietnamien surmontera bientôt les pertes douloureuses et stabilisera sa vie, s’est déclaré convaincu que que sous la direction avisée du Parti communiste du Vietnam (PCV), le peuple vietnamien surmontera définitivement toutes les difficultés.

Le premier secrétaire du Comité central (CC) du Parti communiste de Cuba (PCC) et président de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez a présenté ses sincères condoléances au Parti, à l'État et au peuple du Vietnam, affirmant la solidarité entre les deux pays et la disponibilité de Cuba à soutenir le Vietnam pendant cette période difficile.

Le président du parti Russie unie, également le vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Dmitri Medvedev, a présenté ses condoléances aux familles et aux proches des personnes décédées et prié les victimes à se rétablir rapidement.

Le président sud-coréen, Yoon Suk Yeol, au nom du gouvernement et du peuple sud-coréen, a adressé ses sincères condoléances au peuple vietnamien, souhaitant voir le Vietnam surmonter rapidement les conséquences de ce typhon et revenir rapidement à la vie quotidienne.

Le Premier ministre japonais Kishida a adressé ses plus sincères encouragements aux personnes touchées par le typhon, espérant que les localités touchées surmonteront bientôt les difficultés et rétabliront la production. Il a souligné que le gouvernement japonais accompagne et est toujours prêt à aider le Vietnam à surmonter les conséquences du typhon.

Le président français Emmanuel Macron a exprimé sa solidarité avec le Vietnam face aux dégâts causés par le typhon Yagi, affirmant que la France est prête à à apporter leur soutien pour le Vietnam.

Le président du Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, le président de la Mongolie, Ukhnaagiin Khurelsukh, le président du Mozambique Filipe Jacinto Nyusi, le président nicaraguayen Daniel Ortega Saavedra, le président de la Palestine, président du Comité exécutif central de l'Organisation de libération de la Palestine Mahmoud Abbas, le président finlandais Alexander Stubb, le président turc Recep Tayyip Erdoğan et l'UNESCO ont également envoyé des lettres et des télégrammes pour présenter leurs respects et leurs condoléances pour les pertes et les graves impacts du typhon Yagi causés au pays et au peuple vietnamien.

A cette occasion, les ministres des Affaires étrangères de Chine, de Cuba, de République de Corée, du Japon et de Hongrie ont adressé leurs condoléances au vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son. -VNA/VI