Les pays doivent respecter pleinement leurs engagements en matière de financement climatique, selon le président

Le président Luong Cuong assiste à la Réunion spéciale de haut niveau sur l’action climatique. Photo : VNA

Dans l’après-midi du 24 septembre (heure locale), au siège des Nations Unies à New York, s’est tenue la Réunion spéciale de haut niveau sur l’action climatique, coprésidée par le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres et le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, avec la participation de nombreux chefs d’État et de gouvernement des pays membres ainsi que de représentants d’organisations internationales.

Dans son allocution d’ouverture, le secrétaire général de l’ONU a souligné que les énergies propres favorisaient la croissance économique et le développement durable, tout en créant des emplois. Il a indiqué que si les Contributions déterminées au niveau national (NDC) étaient pleinement mises en œuvre, l’augmentation de la température mondiale serait limitée à moins de 3°C, contre 4°C selon les prévisions antérieures. Il a appelé les pays à proposer de nouveaux engagements plus ambitieux.

Il a précisé que les efforts devaient se concentrer sur cinq domaines : la transition énergétique propre, la réduction des émissions de méthane, la protection des forêts, la diminution des émissions dans les industries lourdes et la justice climatique, y compris le financement vert en faveur des pays en développement.

Prenant la parole à la réunion, le président vietnamien Luong Cuong a souligné que, fortement touché par le changement climatique, le Vietnam restait conscient et résolu à poursuivre un développement durable, conciliant croissance économique, protection de l’environnement et adaptation au changement climatique. Il a rappelé que le pays ne cesse de perfectionner ses institutions et politiques afin de créer un cadre juridique cohérent pour une transition verte et juste, renforçant la résilience des zones vulnérables et des populations.

Pour surmonter ensemble les défis climatiques, le président a estimé que les pays devaient mettre en œuvre pleinement et en temps voulu leurs engagements en matière de financement climatique, en particulier les ressources destinées à une transition juste, liées à la garantie du bien-être social, à la création d’emplois et au soutien des travailleurs ainsi que des communautés vulnérables.

Le président Luong Cuong prend la parole à la Réunion spéciale de haut niveau sur l’action climatique. Photo : VNA

Afin d’aider les pays en développement à réduire l’écart, le dirigeant vietnamien a appelé la communauté internationale à promouvoir plus vigoureusement et concrètement le transfert de technologies avancées, propres et efficaces, au service du développement d’une économie verte et circulaire.

Luong Cuong a insisté sur le rôle central des Nations Unies dans le renforcement de la solidarité, de la coopération et de la confiance, ainsi que dans la garantie de l’équité et de la justice pour concrétiser les objectifs de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et de l’Accord de Paris, sur la base de la responsabilité commune mais différenciée.

Il a exhorté les pays développés à prendre l’initiative avec des engagements forts en matière de réduction des émissions, de contributions financières et technologiques, et à lancer puis diffuser de nouvelles initiatives et solutions, favorisant le dialogue et la mise en réseau des pays, entreprises, organisations sociales et citoyens du monde entier pour une action commune. - VNA/VI