Les Pays-Bas partageront le modèle « Sand Motor » pour aider le Vietnam à assurer la durabilité environnementale

Le vice-Premier ministre vietnamien Tran Hong Ha a reçu, le 14 août à Hanoï, l’ambassadeur des Pays-Bas au Vietnam, Kees van Baar.

Lors de la réception, le vice-Premier ministre a souligné la coopération stratégique à long terme entre le Vietnam et les Pays-Bas dans les domaines de la lutte contre le changement climatique et de la gestion des ressources en eau.

Il s’est dit impressionné par le soutien durable des Pays-Bas dans le cadre de projets liés au changement climatique et aux ressources en eau, notamment dans le delta du Mékong.

En réponse à la forte demande de sable de construction pour les projets d'infrastructures de transport et le développement socio-économique, le vice-Premier ministre a déclaré que le Vietnam pilotait l'exploitation du sable marin pour répondre aux besoins de construction, répondant ainsi à l'objectif de développement durable et de préservation de l'équilibre écologique.

Il a invité les entreprises néerlandaises, dotées de technologies et d’expertise dans ce domaine, à participer à l’évaluation des coûts et des capacités d’extraction durable de sable marin pour en faire un matériau de construction.

Le dirigeant vietnamien a exprimé le souhait que les Pays-Bas partagent leur modèle innovant “Sand Motor” pour évaluer l'impact des vagues, des marées et des courants sur le mouvement et la forme des vagues de sable dans les zones côtières, afin que le Vietnam puisse l'appliquer directement, garantissant ainsi la durabilité environnementale et répondant aux besoins de développement économique.

Il a également proposé de renforcer la coopération bilatérale dans la gestion et la planification des ressources en eau, notamment en ce qui concerne les ouvrages hydrauliques sur le bassin du fleuve Rouge, afin de stocker l’eau en saison sèche, prévenir l’intrusion saline et garantir l’approvisionnement en eau douce pour les grandes zones urbaines.

Pour sa part, l’ambassadeur néerlandais Kees van Baar s’est réjoui des propositions du vice-Premier ministre et du projet de célébrer les 15 ans de coopération stratégique entre le Vietnam et les Pays-Bas dans le domaine du changement climatique et de la gouvernance de l'eau.

Il a affirmé l’engagement des Pays-Bas, en coordination avec des partenaires internationaux, à accompagner le Vietnam dans la gestion durable de ses ressources en eau, l’évaluation environnementale, le transfert de savoir-faire et l’accès à des financements.

Il s'est engagé à promouvoir la mise en œuvre du modèle “Sand Motor” et d’autres initiatives technologiques avancées au Vietnam pour promouvoir un développement économique durable et en harmonie avec la nature. -VNA/VI