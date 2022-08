Les Pays-Bas aident le delta du Mékong à s'adapter au changement climatique

Le Service de l'Agriculture et du Développement rural de la ville de Can Tho a eu le 9 août une séance de travail avec une délégation de l'ambassade des Pays-Bas pour discuter de la transformation agricole durable au delta du Mékong.

Vue du cap de Ca Mau dans la province méridionale de Ca Mau. Photo: VNA



Le docteur Dang Kim Son, expert en politique agricole, chef de la délégation néerlandaise, a affirmé que les Pays-Bas souhaitaient coopérer avec le delta du Mékong et, plus particulièrement la ville de Can Tho, dans la transformation agricole, en se concentrant sur certains produits et les liens entre des agronomes des deux pays.

Pham Truong Yen, directeur adjoint du Service municipal de l'Agriculture et du Développement rural, a souligné les défis auxquels est confronté le delta du Mékong, notamment le changement climatique, l'élévation du niveau de la mer et l'intrusion saline, ainsi qu'une production à petite échelle et une main-d'œuvre de faible qualité.

La région appelle au soutien des Pays-Bas en termes de vision, et souhaite acquérir de l’expérience du pays en matière de gestion de l'eau, d'agriculture de haute technologie…, a-t-il dit.

Pham Truong Yen a égalment suggéré aux Pays-Bas d’aider les agriculteurs locaux dans la production, la transformation de produits agricoles et l’accès à des marchés.