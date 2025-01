Les opportunités de coopération Russie-Vietnam dans la construction de centrales d’électricité nucléaire appréciées

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, Photo : VNA

Concernant les attentes liées à la visite du Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine au Vietnam, notamment en ce qui concerne une éventuelle coopération dans le domaine de la construction de centrales nucléaires, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que, si les deux parties parvenaient à un accord sur ce projet, cela constituerait un principal résultat positif de la visite.

C’est ce qu’a déclaré le ministre Sergueï Lavrov au correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) en Russie, lors d'une conférence de presse organisée le 14 janvier à Moscou pour dresser le bilan des activités diplomatiques de la Russie en 2024.

En outre, Sergueï Lavrov a souligné que les relations bilatérales incluraient davantage de projets communs, outre le projet de modernisation et d'amélioration de l'efficacité du Centre tropical du Vietnam, ainsi que les coentreprises pétrolières et gazières telles que Rusviet, Vietsovpetro et Soviet Petro, qui fonctionnaient bien sur les territoires des deux pays. L’énergie nucléaire constitue un domaine prometteur, a-t-il précisé.

Le chef de la diplomatie russe a réitéré que le président Vladimir Poutine avait souligné que la coopération entre la Russie et le Vietnam dans le domaine de l'énergie nucléaire ne se limiterait pas à la construction de centrales. Elle inclurait également la création d'une nouvelle industrie, la formation de ressources humaines, le développement du personnel scientifique travaillant dans les installations, ainsi que de nombreux autres aspects. Ce projet énergétique ajouterait un volet technologique de pointe à la coopération entre les deux pays, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Sergueï Lavrov a affirmé que Moscou appréciait la volonté du Vietnam d'offrir un lieu sûr pour les négociations entre la Russie et des partenaires, notamment en ce qui concerne la résolution de la crise en Ukraine.

La conférence de presse de fin d'année, un événement annuel dirigé par le ministre russe des Affaires étrangères, a réuni près de 200 journalistes russes et étrangers pour cette édition.- VNA/VI