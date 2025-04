Les négociations commerciales avec les États-Unis doivent s'inscrire dans le cadre global des relations bilatérales

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que les négociations avec les États-Unis, suite à l'annonce par le président Donald Trump d'une taxe douanière de 10 % sur divers partenaires commerciaux, dont le Vietnam, avec un délai de 90 jours, doivent être envisagées dans le contexte plus large des relations Vietnam-États-Unis.



Présidant une réunion entre les membres permanents du gouvernement et les responsables des ministères, des secteurs et des localités le 10 avril, le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué la rapidité, la flexibilité, l'adéquation et l'efficacité des réponses des parties compétentes et a noté que les États-Unis avaient accepté d'entamer des négociations commerciales avec le Vietnam en vue d'un accord commercial réciproque.



Photo : VNA

Il a ordonné la formation immédiate d'une équipe de négociation dirigée par le ministre de l'Industrie et du Commerce afin de discuter avec les États-Unis d'un accord commercial réciproque équilibré et durable, soulignant la nécessité de suivre de près l'évolution de la situation et de proposer des solutions d'adaptation rapides, flexibles et efficaces.



Le chef du gouvernement a souligné que les négociations devaient également s'inscrire dans le cadre des relations commerciales internationales du Vietnam, notamment des 17 accords de libre-échange signés. Il a ajouté qu'il s'agissait également d'une opportunité pour le Vietnam de restructurer son économie pour une croissance rapide et durable, de réorganiser ses entreprises et de diversifier ses produits, ses marchés et ses chaînes d'approvisionnement.



Le Premier ministre a demandé aux ministères, aux agences et aux collectivités locales d'envisager d'accroître leurs achats de produits américains demandés par le Vietnam, tels que le gaz naturel liquéfié (GNL) et les avions. Il a appelé à résoudre efficacement les problèmes qui préoccupent les entreprises américaines, à lever les barrières non tarifaires, à revoir la réglementation en matière de propriété intellectuelle et à lutter contre la contrefaçon et les produits faussement étiquetés pour l'exportation vers des pays tiers.



Pham Minh Chinh a souligné l'importance de maintenir la stabilité intérieure, la confiance des investisseurs et la sécurité politique, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde. Il a appelé à une gestion macroéconomique prudente et continue afin de garantir la stabilité, de promouvoir la croissance dans les secteurs industriel, des services et agricole, de renouveler les moteurs de croissance traditionnels et d'en développer de nouveaux, de maîtriser l'inflation et de gérer la dette publique et les déficits budgétaires.



Le Premier ministre a appelé à l'adoption de politiques budgétaires et monétaires actives et flexibles, au maintien de réserves de change suffisantes, à la réduction des taux d'intérêt débiteurs et à l'élargissement des programmes de crédit pour soutenir les entreprises, tout en réduisant d'au moins 30 % les coûts et conditions inutiles, en rééchelonnant les échéances de paiement de la dette des entités concernées et en accélérant le décaissement des investissements publics afin de créer des emplois et de contribuer à la croissance.



Il a également souligné la nécessité d'améliorer l'environnement des investissements et des affaires, d'aider les entreprises à s'adapter aux nouvelles conditions, de créer un fonds et un portail d'investissement nationaux, et de capitaliser sur les accords de libre-échange existants. Il a également évoqué l'expansion des marchés au Moyen-Orient, en Asie du Sud, en Égypte et en Amérique du Sud, ainsi que la diversification des produits et des chaînes d'approvisionnement.



C'était la quatrième fois que le Premier ministre convoquait des responsables pour mettre en œuvre les directives du Bureau politique et du secrétaire général du Parti, To Lam, concernant la nouvelle politique tarifaire des États-Unis. Étaient présents les vice-Premiers ministres Nguyen Hoa Binh, Tran Hong Ha, Le Thanh Long, Bui Thanh Son et Nguyen Chi Dung, ainsi que divers ministres et responsables des secteurs. - VNA/VI