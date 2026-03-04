Les navires vietnamiens au Moyen-Orient renforcent les mesures de sécurité. Photo: Vietnam+

Face aux tensions au Moyen-Orient, l'Administration maritime et des voies navigables du Vietnam a demandé l’application des mesures de sécurité les plus strictes pour les navires et les membres d’équipage opérant dans cette région.



Selon les données actualisées au 3 mars, le Vietnam compte actuellement huit navires et 160 membres d’équipage en activité au Moyen-Orient. Afin de garantir la sécurité et la sûreté maritimes, ainsi que de protéger les droits et les intérêts légitimes des navires et des marins vietnamiens, l’Administration appelle les armateurs à réexaminer attentivement la situation sécuritaire avant tout déploiement dans cette zone.



Les navires sont tenus d’appliquer le niveau de sûreté le plus élevé, conformément au plan de sûreté du navire approuvé. Les marins sont invités à limiter les activités sur le pont découvert lors du passage par le détroit d’Ormuz. Les armateurs doivent également prendre des mesures pour stabiliser le moral des équipages et coopérer avec les autorités afin de soutenir ceux qui souhaitent être rapatriés en toute sécurité.



Pour les navires déjà présents au Moyen-Orient, les armateurs sont priés de donner des instructions proactives en vue de mettre en œuvre des mesures adaptées garantissant la sécurité des navires et des équipages. Ces mesures comprennent notamment la préparation de plans d’intervention en cas d’urgence, le maintien d’un niveau de vigilance maximal et l’évitement des zones où se déroulent des activités militaires. Si nécessaire, les navires peuvent modifier leur itinéraire vers les eaux territoriales de pays neutres ou quitter la zone.



Les agences de recrutement de marins sont tenues d’informer régulièrement leur personnel des risques d’attaques et de se conformer aux recommandations des organisations internationales ainsi qu’à celles du Commandement central des forces navales des États-Unis (NAVCENT). De leur côté, les autorités portuaires sont invitées à conseiller les équipages lors de la délivrance des autorisations de navigation vers cette région.



L’Administration maritime et des voies navigables du Vietnam a mis en place un lien en ligne permettant de suivre en temps réel la situation des navires. Deux numéros d’urgence (0904 67 89 78 et 0945 29 65 95) sont également disponibles pour une assistance immédiate.



Les organisations et les personnes concernées sont invitées à mettre régulièrement à jour les informations et à contacter ces numéros en cas de besoin ou de situation d’urgence. – VNA/VI