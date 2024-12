Les musées innovent pour attirer les visiteurs à l’ère du numérique

De nombreux musées au Vietnam ont adopté des approches innovantes et engageantes pour attirer davantage de visiteurs à l’ère du numérique.

Le Musée d’histoire militaire du Vietnam est le plus grand musée en termes de superficie et d’échelle. Ouvert il y a plus d’un mois, le musée a suscité un intérêt public considérable en partie en raison de son système d’exposition moderne et de la façon dont il dépeint de manière vivante les principaux jalons historiques de la nation.

Les expositions du musée, en particulier celles décrivant des victoires importantes telles que Diên Biên Phu et les campagnes de Hô Chi Minh, laissent une impression durable grâce à l’intégration de l’histoire et de la technologie de présentation moderne.

Nguyên Quang Thai, de l’arrondissement de Tây Hô, à Hanoi, a indiqué avoir visité le musée à deux reprises et avoir été très impressionné par son style d’exposition unique, qui utilise la technologie pour raconter des histoires historiques de manière attrayante pour les adultes et les enfants.

Le Musée de Quang Ninh, dans la province de Quang Ninh au nord-est du pays, est devenu une destination touristique populaire, générant des revenus substantiels grâce au tourisme et devenant le premier musée provincial du Vietnam à atteindre une autonomie financière complète.

Son architecture emblématique et ses technologies d’affichage modernes, ainsi que ses événements culturels créatifs réguliers, ont attiré de nombreux visiteurs.

À Hanoi, le Musée d’ethnologie du Vietnam est un autre modèle de réussite, offrant des activités expérientielles dynamiques et des expositions en plein air uniques qui recréent les modes de vie de divers groupes ethniques vietnamiens.

Parallèlement, le Musée national d’histoire du Vietnam et le Musée des beaux-arts du Vietnam ouvrent la voie à l’intégration des technologies numériques, en mettant en œuvre des écrans de réalité virtuelle pour améliorer l’expérience des visiteurs.

De nouvelles valeurs pour les musées

Selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le Vietnam compte actuellement 188 musées, dont 128 publics et 60 privés, abritant plus de 4 millions d’objets, dont beaucoup sont importants sur le plan historique et culturel. Si certains musées excellent à attirer les visiteurs et à devenir des hauts lieux culturels et touristiques, beaucoup ont encore du mal à répondre aux attentes de leur public.

Nguyên Tiên Dà, directeur du Musée de Hanoi, a déclaré que dans le contexte du développement numérique rapide, la transformation numérique peut améliorer l’efficacité opérationnelle et créer de nouvelles expériences pour les visiteurs. Pour accroître l’attrait, les musées doivent non seulement se concentrer sur l’exposition d’objets pour préserver le patrimoine, mais aussi organiser des événements et des activités culturelles significatives.

Le Centre de coordination des activités créatives de Hanoi a été lancé au musée de Hanoi, ce qui donne un nouvel élan au musée pour accroître sa valeur et devenir un espace créatif dans la capitale.

Phung Quang Thang, président de la Compagnie par actions d’investissement et de développement du tourisme durable du Vietnam, a suggéré que les musées changent fréquemment de thème d’exposition pour devenir des espaces créatifs distinctifs. Ils doivent accroître leur valeur grâce à des activités expérientielles pratiques, a-t-il ajouté.

Le Dr Nguyên Viêt, directeur du Centre de préhistoire de l’Asie du Sud-Est, a recommandé aux musées d’élargir leurs thèmes et de collaborer avec des collectionneurs privés pour enrichir leurs collections.

« De nombreux collectionneurs privés possèdent des objets rares. Les musées devraient établir des mécanismes de coopération pour acquérir ces objets, enrichissant ainsi le contenu de leurs expositions », a-t-il déclaré.

L’Assemblée nationale a adopté le 24 novembre la loi révisée sur le patrimoine culturel, qui confère de nouvelles responsabilités aux musées. Désormais, les musées ne se contentent plus de collecter, de préserver et d’exposer des objets, mais interprètent, éduquent et promeuvent également le patrimoine culturel.

Cela exige des musées qu’ils innovent avec audace dans leur gestion, leurs opérations, l’organisation des expositions et leurs stratégies de promotion, renforçant ainsi leur rôle dans la société contemporaine. – VNA