Les messages du Premier ministre vietnamien lors du 43e Sommet de l'ASEAN sont remarquables

Lors du 43e Sommet de l’Association des Nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN) et des réunions connexes à Jakarta, en Indonésie, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a prononcé des discours importants, transmettant des messages, des lignes directrices et des initiatives pratiques pour consolider le processus de construction de la Communauté de l'ASEAN, et renforcer les relations avec les partenaires. Le vice-ministre des Affaires étrangères Do Hung Viet. Photo: VNA

C'est ce qu'a souligné le 7 septembre le vice-ministre des Affaires étrangères Do Hung Viet lors d’une interview accordée à la presse vietnamienne sur les résultats de ces conférences.

Selon le diplomate, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné lors des événements que les membres de l'ASEAN devraient éliminer les obstacles et les barrières dans leurs politiques et institutions, maintenir de manière stable les chaînes d'approvisionnement nationales et renforcer le rôle de l'Association en tant que point focal du réseau d'accords de libre-échange de l'ASEAN (ALE) en examinant, en mettant à jour et en négociant de nouveaux ALE entre le bloc et ses partenaires.

L'ASEAN devrait déterminer qu'assurer la paix, la sécurité et la stabilité dans la région constitue la responsabilité et les efforts du bloc, et que ses membres doivent donc valoriser l'esprit de solidarité, d'indépendance et d'autodétermination dans leurs paroles et dans leurs actes.



Lors du sommet, Pham Minh Chinh et les dirigeants ont discuté des questions régionales et internationales, réaffirmant la position de principe de l'ASEAN, a-t-il déclaré.

Concernant la question en Mer Orientale, le Premier ministre a souligné que la protection de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la liberté de navigation et de survol dans ces eaux soit à la fois l'intérêt et la responsabilité de tous les pays.



Pour cette raison, il a suggéré de promouvoir la mise en œuvre pleine et efficace de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et de s'efforcer de parvenir à un Code de conduite en Mer Orientale (COC), conformément au droit international et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS).

Il a également appelé les partenaires à soutenir la position de l'ASEAN et à travailler avec le bloc en vue d'assurer un environnement favorable aux négociations du COC.

En outre, le Premier ministre a souligné l'importance d'un développement équitable et durable, en particulier dans les zones reculées et sous-régionales.



Le chef du gouvernement vietnamien a annoncé que le Vietnam accueillerait le Forum du futur de l'ASEAN sur le développement rapide, durable et centré sur les habitants.

Pour renforcer la coopération entre l'ASEAN et ses partenaires, le chef du gouvernement a proposé de se concentrer sur la promotion du commerce, des investissements, des relations commerciales, de la stabilisation des chaînes d'approvisionnement et du soutien à l'accès mutuel au marché.