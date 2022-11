Les médias thaïlandais apprécient la tournée du président Nguyên Xuân Phuc

À la veille de la visite du président Nguyên Xuân Phuc en Thaïlande et de sa participation à la 29e réunion des dirigeants économiques de l’APEC à Bangkok, les médias thaïlandais ont publié des articles affirmant la signification importante de la tournée du président Nguyên Xuân Phuc et marquant une nouvelle étape dans les relations entre les deux pays.

La télévision et la radio nationales thaïlandaises ont diffusé le 15 novembre des reportages, affirmant qu'il s'agissait de la première visite en Thaïlande d'un dirigeant vietnamien clé après la pandémie de Covid-19. Cette visite affirme la détermination des deux pays de consolider leur solidarité et renforcer leur coopération pour la prospérité commune.

Le président Nguyên Xuân Phuc (gauche) et le Premier ministe thaïlandais Prayut Chan-o-cha. Photo : VNA

Les bulletins ont passé en revue les réalisations exceptionnelles dans les relations de coopération entre le Vietnam et la Thaïlande 46 ans après l'établissement de relations diplomatiques. En particulier, lors de la visite officielle du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong en Thaïlande en 2013, les deux pays ont convenu de conclure un partenariat stratégique, créant ainsi une base solide pour les relations bilatérales.

A l'approche du 10e anniversaire de l'établisssment des relations de partenariat stratégique en 2023, la visite constitue l'occasion pour les deux pays de discuter des mesures visant à renforcer la coopération dans tous les domaines.

Les bulletins ont souligné que forts de leurs relations étroites sans précédent, le Vietnam et la Thaïlande coopéreront dans un esprit d'amitié, de solidarité et d'unité afin de maintenir la paix, la stabilité et la prospérité dans les deux pays ainsi que dans toute la région. -VNA/VI