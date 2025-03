Les médias singapouriens apprécient la visite du chef du Parti communiste du Vietnam

Le Premier ministre singapourien et secrétaire général du Parti d'action populaire de Singapour (PAP), Lawrence Wong (droite) et le secrétaire général du PCV Tô Lâm. Photo: VNA

La visite officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, à Singapour, du 11 au 13 mars, marquée par l'élévation des relations bilatérales au rang de Partenariat stratégique global, a été largement saluée par l'opinion publique comme une étape historique dans les relations bilatérales et un puissant catalyseur pour un approfondissement plus substantiel et plus efficace de la coopération dans tous les domaines.

Le 12 mars, à la suite d'une rencontre avec le dirigeant vietnamien et du renforcement des relations bilatérales, le Premier ministre singapourien, Lawrence Wong, a écrit sur sa page Facebook que cette visite était "particulièrement significative alors que Singapour célèbre le 60e anniversaire de son indépendance et le Vietnam son 80e". Il a souligné que ce partenariat était le premier de Singapour avec un État membre de l'ASEAN.

L'annonce de l'élévation des relations bilatérales entre les deux pays confirme leur engagement commun à coopérer dans des domaines émergents tels que les énergies renouvelables, les crédits carbone et la transformation numérique. Le Premier ministre Lawrence Wong a également annoncé sa prochaine visite au Vietnam ce mois-ci afin de renforcer les liens et d'explorer de nouvelles opportunités de coopération.

S'adressant à un correspondant de l'Agence vietnamienne d'information (VNA) à Singapour, le professeur Bilveer Singh, de l'Université nationale de Singapour, a souligné le parcours remarquable des relations diplomatiques entre les deux pays depuis leur établissement en 1973. Ce récent renforcement symbolise le niveau de leurs liens et de leur connexion. Le chercheur a insisté sur le fait qu'il s'agit d'une relation stratégique et globale, englobant la politique, l'économie, la société, la culture, la technologie, etc.

Des médias singapouriens, dont The Straits Times, CNA et The Business Times, ont largement couvert la visite, soulignant la confiance politique croissante entre les deux nations et l'étape historique du renforcement de leurs relations. CNA a cité le communiqué du ministère singapourien des Affaires étrangères, qui a déclaré que le secrétaire général du Parti Tô Lâm et le Premier ministre Lawrence Wong ont réaffirmé la solidité des liens bilatéraux, renforcés par des échanges réguliers de haut niveau et des liens économiques étroits.

Ils ont également convenu de l'importance des efforts conjoints et des moyens par lesquels les deux pays peuvent contribuer aux initiatives régionales, telles que l'Accord-cadre de l'ASEAN sur l'économie numérique et le réseau électrique de l'ASEAN.

D'autres publications singapouriennes, dont The Business Times et Singapore Law Watch, ont également souligné que ce partenariat renforcé marquait une "nouvelle ère" dans les relations bilatérales. Elles ont mis en avant l'engagement des deux parties à approfondir leur coopération en matière de sécurité et de défense, ainsi que dans des domaines émergents comme les énergies propres, l'économie numérique et l'économie verte. - VNA/VI