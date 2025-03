Les médias régionaux et internationaux saluent le potentiel du partenariat Vietnam-Indonésie

Le secrétaire général Tô Lâm (gauche) et le président de la République d'Indonésie, président du Parti du mouvement de la Grande Indonésie (Gerindra), Prabowo Subianto. Photo: VNA

La visite du secrétaire général Tô Lâm en Indonésie a retenu l'attention de la presse régionale et internationale.

Selon le site web indonésien en.antaranews.com, la décision d'élever les relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique global marque une étape clé. Le potentiel de coopération entre les deux pays reste immense, notamment dans des domaines émergents tels que l'économie verte, l'économie circulaire, les énergies renouvelables et les semi-conducteurs. Les deux parties souhaitent également approfondir leur collaboration dans des secteurs clés comme la défense, la sécurité et la coopération maritime, ainsi que renforcer les échanges entre les peuples, en particulier entre les jeunes, et promouvoir le tourisme.

Le site web singapourien thediplomaticnetwork.com a souligné, le 11 mars, que les échanges de haut niveau réguliers consolident les relations bilatérales et permettent des avancées majeures sur les enjeux régionaux et internationaux, notamment au sein de l'ASEAN et en matière de sécurité maritime.

Des plateformes chinoises comme Sohu, Sina et Baidu Baijiahao estiment que, face à l'Indonésie - première économie de l'ASEAN -, le Vietnam pourrait tirer parti de cette dynamique stratégique pour renforcer le corridor économique Mékong-ASEAN, avec un accent sur l'économie numérique et la gestion des ressources halieutiques. L'association des ressources en minerai de nickel de l'Indonésie et de la capacité de production de batteries du Vietnam pourrait également favoriser une intégration plus poussée de l'ASEAN dans la chaîne industrielle des véhicules à énergie nouvelle.

Plusieurs médias internationaux ont qualifié l'élévation des relations Vietnam-Indonésie au niveau de partenariat stratégique global de "décision opportune", dans un contexte où les deux pays doivent faire face aux impacts des mesures tarifaires américaines.

Le site Benarnews.org (États-Unis) a rapporté le 11 mars que cette évolution vise à consolider les acquis obtenus depuis l'établissement du partenariat stratégique en 2013.

De son côté, Eurasiareview.com (États-Unis) souligne que la visite du secrétaire général Tô Lâm en Indonésie intervient à un moment clé, alors que le Vietnam amorce une phase historique de développement ambitieux. Ses plans d'industrialisation, de modernisation et de transformation numérique devraient favoriser une croissance économique durable. Le renforcement des liens bilatéraux ouvre également de nouvelles perspectives pour relever ensemble les défis actuels et qu'il s'agisse de la croissance verte ou des menaces sécuritaires émergentes dans l'Indo-Pacifique.- VNA/VI