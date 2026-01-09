Les médias internationaux saluent la dynamique de croissance du Vietnam

Capture d'écran du site www.asia.nikkei.com

Après l’annonce par l’Office général des statistiques d’un taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) de 8,02 % en 2025, de nombreux grands médias internationaux ont largement relayé l’information et salué cette performance, considérant le Vietnam comme l’un des rares points lumineux de l’économie asiatique dans un contexte de commerce mondial encore marqué par de fortes incertitudes.



Selon Nikkei Asia, le taux de croissance de 8,02 % enregistré en 2025 constitue la progression la plus rapide de l’économie vietnamienne au cours des trois dernières années et place le pays parmi les économies affichant les rythmes de croissance les plus élevés des quinze dernières années. Cette dynamique a été portée par une reprise relativement homogène des principaux secteurs, avec une hausse de 8,95 % pour l’industrie et la construction et de 8,62 % pour les services. Au quatrième trimestre 2025, le PIB a progressé de 8,46 % en glissement annuel, soit le niveau le plus élevé pour un quatrième trimestre depuis 2011.



Nikkei Asia souligne que ces résultats témoignent de la résilience de l’économie vietnamienne, alors même que l’année 2025 a été marquée par de nombreuses turbulences du commerce mondial, notamment dans un contexte de relèvement des droits de douane américains sur certaines importations en provenance du Vietnam.



Dans son analyse consacrée à l’économie vietnamienne en 2025, le magazine The Diplomat estime que la performance de croissance du Vietnam est d’autant plus remarquable que l’administration du président américain Donald Trump a commencé à appliquer, à partir d’août 2025, des droits de douane de 20 % sur les produits vietnamiens. Selon The Diplomat, la poursuite de la progression des exportations vietnamiennes vers les États-Unis malgré ces barrières tarifaires illustre le rôle de plus en plus important du Vietnam dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Le magazine cite des chiffres indiquant que le chiffre d’affaires total à l’exportation du Vietnam a atteint environ 475 milliards de dollars en 2025, en hausse de 17 % par rapport à 2024.



Le Vietnam est actuellement considéré comme un maillon clé des chaînes d’approvisionnement mondiales dans des secteurs tels que l’électronique, le textile-habillement, la chaussure et les biens de consommation. De grands groupes multinationaux, dont Samsung, Apple et Nike, continuent d’exploiter et d’élargir leurs bases de production et d’assemblage au Vietnam, utilisant des composants et des matières premières importés, principalement de Chine, avant d’exporter vers les États-Unis et d’autres marchés.



Les flux d’investissements directs étrangers (IDE) demeurent, selon les médias internationaux, l’un des piliers essentiels de la croissance vietnamienne. D’après Nikkei Asia, les décaissements d’IDE au Vietnam ont atteint environ 27,62 milliards de dollars en 2025, en hausse de 9 % par rapport à 2024 et à un niveau record. Parallèlement, les nouveaux engagements d’investissement restent stables, reflétant la confiance à long terme des investisseurs étrangers dans les perspectives économiques du pays.



L’Associated Press (AP), dans des reportages réalisés notamment dans la province de Bac Ninh, grand centre industriel du nord du Vietnam, estime que le pays figure parmi les destinations les plus attractives pour les investisseurs étrangers. Selon l’AP, la présence croissante des entreprises à capitaux étrangers contribue à façonner le Vietnam comme un nouveau pôle manufacturier en Asie et à renforcer son ambition de devenir un « nouveau tigre économique » dans la région.



L’agence américaine souligne également que le gouvernement vietnamien intensifie les investissements publics et le développement des infrastructures afin de maintenir les moteurs de la croissance à moyen et long terme. Le lancement simultané de 234 grands projets, représentant un investissement total de plus de 129 milliards de dollars, est perçu comme une étape importante pour améliorer les capacités d’infrastructure, réduire les coûts logistiques et soutenir l’attraction d’investissements de haute technologie.



À l’horizon 2026, les médias internationaux estiment que le Vietnam devra continuer à faire face à des défis extérieurs, notamment les risques liés aux politiques commerciales, la concurrence régionale pour l’attraction des investissements et les pressions en matière de modernisation des infrastructures et de la logistique. Toutefois, selon l’AP, la poursuite des réformes administratives, l’accélération des investissements dans les infrastructures et la diversification des marchés d’exportation vers le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Amérique latine et l’Inde constituent des orientations clés pour préserver la dynamique de croissance.



Le gouvernement vietnamien s’est fixé un objectif de croissance élevé pour la période 2026-2030, avec un taux minimal de 10 % par an. De l’avis des médias internationaux, si le Vietnam continue de valoriser sa position dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, de maintenir la stabilité macroéconomique et d’améliorer la qualité de sa croissance, il dispose de bases solides pour rester l’une des économies à la croissance la plus rapide de la région dans les années à venir.- VNA/VI