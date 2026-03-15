Les médias internationaux couvrent largement les élections législatives au Vietnam

Selon le site de la Télévision centrale de Chine (CCTV), des électeurs à travers tout le pays se sont rendus aux urnes afin de choisir les députés de la 16ᵉ législature de l’Assemblée nationale. Photo: VNA

Les médias internationaux ont publié, le 15 mars, de nombreux articles consacrés aux élections des députés de la 16ᵉ législature de l’Assemblée nationale ainsi que les membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, un événement politique majeur intervenant peu après le 14ᵉ Congrès national du Parti communiste vietnamien (PCV).

Selon le site de la Télévision centrale de Chine (CCTV), des électeurs à travers tout le pays se sont rendus aux urnes afin de choisir les députés de la 16ᵉ législature de l’Assemblée nationale. Le scrutin vise à élire 500 députés parmi un total de 864 candidats. Parallèlement à l’élection des députés, les électeurs désignent également les représentants des Conseils populaires à différents échelons pour un mandat de cinq ans.

L’agence de presse cubaine Prensa Latina estime que ces élections comportent plusieurs innovations importantes, reflétant une amélioration dans l’organisation et les méthodes de mise en œuvre du processus électoral, tout en exigeant un niveau de qualité toujours plus élevé des représentants afin de répondre aux besoins de développement du pays dans une nouvelle phase.

L’agence souligne notamment l’organisation anticipée du scrutin par rapport aux précédents cycles électoraux, ainsi que la tenue, pour la première fois, d’élections dans le cadre d’un modèle d’administration locale à deux niveaux. Elle relève également l’introduction de nouvelles modalités de campagne électorale, combinant formats présentiels et en ligne, ainsi que le renforcement de l’application des technologies de l’information et de la transformation numérique dans la gestion des listes électorales et l’organisation du vote.

De son côté, la radio russe Sputnik indique que l’élection des députés de la XVIᵉ législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031 revêt une importance particulière pour la consolidation de l’appareil gouvernemental du nouveau mandat, tout en contribuant à promouvoir la réforme organisationnelle et l’intégration de technologies dans le processus électoral. Selon Sputnik, ces évolutions participent au renforcement du système politique et au développement national.

Le média russe met également en avant plusieurs nouveautés notables, dont l’application pour la première fois du modèle d’administration locale à deux niveaux, les électeurs élisant désormais les Conseils populaires aux niveaux provincial et communal, ainsi que la simplification de certaines étapes du processus de consultation et de publication des candidatures. La combinaison des campagnes électorales en présentiel et en ligne illustre, selon lui, que les élections constituent non seulement un rendez-vous politique périodique, mais également un levier de réforme de l’appareil de l’État.

Sputnik souligne en outre que ce scrutin marque une étape importante dans la promotion de la transformation numérique dans la gestion publique. Les autorités ont renforcé l’utilisation des technologies de l’information, notamment à travers l’application VNeID et l’usage de codes QR permettant de consulter les informations relatives aux candidats ou de modifier le lieu de vote.

L’intégration avec la base de données nationale sur la population contribue par ailleurs à améliorer l’efficacité de la gestion et à réduire les erreurs dans les listes électorales, illustrant une tendance vers la modernisation du processus électoral.

La presse singapourienne a également relayé l’information sur ces élections. Les journaux The Straits Times et la plateforme Channel NewsAsia ont indiqué que des dizaines de millions de Vietnamiens se rendaient aux urnes pour élire 500 députés de l’Assemblée nationale parmi 864 candidats, ainsi que les membres des Conseils populaires à différents niveaux, répartis dans 182 circonscriptions électorales à travers le pays.

Les médias internationaux couvrent largement les élections législatives au Vietnam. Photo: VNA

Pour sa part, le site japonais Nikkei estime que ces élections reflètent l’exercice du droit de souveraineté du peuple et la participation des citoyens à la vie politique du Vietnam.

Par ailleurs, plusieurs grandes agences de presse internationales, dont Reuters (Royaume-Uni) et l’Agence France-Presse (AFP), ont également rendu compte de cette Journée électorale. Selon l’AFP, de nombreuses banderoles rouges et jaunes ont été installées dans les rues de la capitale Hanoï et dans plusieurs localités du pays, diffusant des messages célébrant ce qui est présenté comme une « fête nationale de la démocratie ». -VNA/VI